鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-11 12:48

‌



台股今 (11) 日延續多頭氣勢，加權指數頻頻改寫歷史新高，個股波動幅度加大，相對於單壓單一個股，若透過 ETF 來投資可分散高檔風險。然而，最近愈來愈多投資人熱議，到底要選市值型、高含積、高息 ETF 還是主動式 ETF？理財專家表示，讓績效數字來說話就能見真章，主動統一台股增長 (00981A-TW) 今天不但成為首檔突破 14 元的主動式台股 ETF，更在 67 檔台股原型 ETF 中，三個月股價漲幅居冠，打敗市值型的 0050、0052 與高股息人氣王 00919。

〈焦點股〉主動式股王00981A衝破14元 台股原型ETF中3個月漲幅居冠。(鉅亨網資料照)

理財專家表示，統一 00981A 自 5/27 掛牌以來一路開外掛，今天跳空開高，盤中最高漲到 14.09 元，累積已漲逾 42%，強勁的飆股態勢，讓統一 00981A 不僅是主動式台股 ETF 股王，人氣也不斷匯聚，在主動式 ETF 中，受益人最先超過 10 萬人，奪下人氣王寶座，規模也是目前唯一超過 200 億元的規模王，展現全面制霸的王者風範。

‌



理財專家表示，若進一步比較三個月股價漲幅，統計至 9/10，統一 00981A 近三個月強漲超過 28.53%，是所有台股原型 ETF 最強，遠勝市值型代表 0050 的 16.32%、高含積 ETF 代表 0052 的 16.99%、高股息代表 00919 跌幅 0.55%。顯見透過專業經理人在個股快速輪動之際操盤，股價上漲動能最為強勁。