關稅戰壓境 人力調查：企業對Q4景氣信心創11季新低 調薪與徵才意願同步下滑

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-12 11:05

‌



全球貿易關稅戰升溫，企業景氣信心明顯受挫。根據 yes123 求職網最新調查，2025 年第四季人力市場呈現「內熱外涼」格局，內需型的人力需求穩定，但外銷出口導向的企業業明顯受關稅衝擊，招募趨於保守；總體企業「淨樂觀比例」僅 + 4.8%，已連三季下滑，更創下 11 季新低。勞方則連續兩季呈現負值，顯示上班族對歲末經濟前景普遍悲觀。

關稅戰壓境 企業對Q4景氣信心創11季新低 調薪與徵才意願同步下滑。（圖: shutterstock)

在薪資規劃方面，儘管有 58.3% 的企業表示有加薪計畫，但多以「績效加薪」為主，齊頭式加薪僅佔 15.1%，平均加薪幅度為 4.1%。同時，44.2% 的企業有獎金或分紅安排，顯示企業傾向以非經常性報酬激勵員工，但金額普遍未優於去年。

‌



勞方方面，僅 15.8% 的上班族在前三季獲得加薪，顯示薪資成長停滯仍是職場痛點。近九成勞工期盼 Q4 能調薪，平均期望加薪 3,087 元，其中逾兩成希望月薪能增加 5,000 元以上。

徵才方面，Q4 有 86.1% 的企業有招募計畫，略低於前季與去年同期。平均每家企業預計招募 13.6 人，規模縮小。徵才熱區集中在餐旅、批零、金融與科技業，反映內需市場仍具動能。企業徵才主因包括缺工、填補離職空缺與業務擴編。