〈金融業徵才〉星展徵「星」秀！2026年招逾18名儲備幹部 不限科系、最快2年晉升主管

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-11

星展銀行（台灣）今宣布啟動 2026 年「星展儲備幹部計劃」（MAP），即日起至 2025 年 10 月 31 日開放報名，預計招募超過 18 名具潛力、企圖心與國際視野的青年人才，加入星展、打造金融職涯新舞台。

星展徵「星」秀！2026年招逾18名儲備幹部 不限科系、最快2年晉升主管。（鉅亨網資料照）

星展人資長朱麗文表示，金融業正邁向數位與永續並重的新時代，星展希望透過 MAP 計劃，吸引敢於追求卓越、引領變革、發揮影響力的青年菁英，與星展一同推動台灣金融創新。計劃自推行以來，已培育出多位具領導潛力的管理者，未來也將持續透過制度化架構，協助新秀在職涯初期穩健成長。

‌



MAP 計劃為期 12 個月，採「直接到指定職位」（direct to role）模式，學員將參與跨部門專案、接受導師指導，並透過量身打造的學習體驗，強化專業技能與解決問題能力。表現優異者最快可於 2 年內晉升，並有機會參與策略性人才輪調，進一步培養為總部或地區高階主管。

星展也提供具市場競爭力的薪酬福利與完善學習資源，支持儲備幹部在職涯初期穩健發展。今年星展再度榮獲 HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」，連續八年獲獎，展現其在人才培育與企業文化上的深耕成果。