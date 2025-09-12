鉅亨研報 2025-09-12 08:30

‌



【股市焦點】台灣PMI警訊響起 新光證券：建議聚焦「留住利差」的產業(圖:shutterstock)

8 月最新公布的亞洲製造業 PMI（採購經理人指數，用來判斷景氣擴張或收縮，50 以上代表擴張，50 以下代表收縮）普遍偏弱：台灣 47.9、日本 49.7、韓國 48.3，都在榮枯線之下。中國官方（NBS）PMI 49.4，呈現「官方持續收縮、民間小幅擴張」的矛盾；歐元區則回升到 50.7，久違地重返擴張。

新光證券表示，表面上，這是一組月度景氣數字，但如果與美中貿易戰的最新發展、美國進口數據與出口報價結合來看，就能讀出更深的故事：中國正在透過「降價搶單」維持出口量，等於用「通縮」吃掉其他國家的出口市占率。

‌



這一現象，直接解釋了為什麼台灣出口金額創新高，但 PMI 新訂單卻連續五個月收縮，並牽動投資人該如何判斷哪些產業會被擠壓、哪些產業反而能把成本下降轉化為利潤。

新光證券指出，7 月台灣出口年增 42%，對美出口更大增 62.8%。最大功臣是 AI 半導體供應鏈：晶圓代工、先進封裝、伺服器零件出貨量全面衝高。

而 PMI 調查涵蓋傳產、金屬、塑橡膠、紡織等。這些產業正好是中國低價競 爭最激烈的領域，新訂單仍在萎縮區間。因此，AI 高階鏈熱火朝天，但傳統產業冷風吹不散，造成「出口總額亮眼，擴散卻不足」的現象。

新光證券認為，凡是容易被比價、可快速轉單的產業，都不宜追高。營收若出現「量增但平均售價（ASP）下滑、毛利率下降」，就是被迫打價格戰的警訊。建議投資人聚焦「留住利差」的公司。