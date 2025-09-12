鉅亨網編輯林羿君 2025-09-12 08:50

AI軍備賽白熱化！微軟砸重金 擴大自家AI模型算力。

微軟消費者 AI 業務負責人 Mustafa Suleyman 周四 (11 日) 在全體會議上告訴員工，公司將對自有算力集群進行「重大投資」，用於模型訓練。

一位與會者透露，Suleyman 告訴員工，對於像微軟這樣規模的公司來說，如果選擇在人工智慧領域自給自足，擁有這種能力至關重要。他補充說，微軟正在採取同時深化與 OpenAI 的聯繫、與其他模型製造商合作以及建立自己的模型的策略。

這家全球最大的軟體公司目前主要依賴 OpenAI 旗下的 ChatGPT 來為其產品提供 AI 賦能。不過，隨著雙方各自推出競爭產品並尋求擴大合作夥伴，緊張跡象時有顯現。DeepMind 共同創辦人 Suleyman 去年加入微軟，負責自研模式並打造以消費者為導向的 AI 業務。

微軟上月發布了在 Suleyman 領導下開發的首個自研大模型。此模型使用 1.5 萬塊輝達 H100 晶片進行訓練。 Suleyman 表示，Meta、Google 及 xAI 的尖端模型使用的集群規模大約是微軟的 6-10 倍，這意味著微軟以更高效率完成了訓練。