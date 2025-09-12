鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-09-12 10:51

路透社引述消息人士報導，加密貨幣公司 Gemini Space Station(簡稱 Gemini）通過首次公開募股 (IPO) 募集 4.25 億美元，其股票定價高於市場預期。

那斯達克也入股！加密交易所Gemini調升IPO發行價 籌資4.25億美元。(圖:shutterstock)

消息人士稱，這家由億萬富翁翁溫克萊沃斯雙胞胎 (Winklevoss

twins 領導的加密貨幣公司，以每股 28 美元的價格出售了約 1520 萬股股票，此前的市場價格為 24 美元至 26 美元。

根據路透社按非稀釋基礎計算，此次 IPO 對 Gemini 的估值為 33.3 億美元。

本周稍早，Gemini 將 IPO 發行區間從 17 至 19 美元，上調至 24 至 26 美元，這一調整凸顯了投資者對其股票的強勁需求。

備受關注的是，儘管此次 IPO 的認購訂單規模超過可售股票數量的 20 倍，但 Gemin 罕見地 IPO 募資總額上限設定為 4.25 億美元。

數位資產價格近來屢創新高，監管方面的勝利使這個曾經陷入困境的行業成為了 IPO 市場的支柱。今年 4 月，美國關税政策導致大量企業上市計劃延後，而隨著秋季來臨，IPO 市場終於迎來了期待已久的復甦。

此次 IPO 期間，納斯達克已承諾通過私募方式向 Gemini 投資 5000 萬美元。Gemini 將於 12 日在納斯達克掛牌交易，股票代碼為 GEMI。

根據招股文件顯示，Gemini 將預留最多 10% 的 IPO 份額給予長期用戶、管理層及員工、親友團，並分配最多 30% 份額給透過 Robinhood、SoFi Technologies 和 Webull 等自營投資平台參與認購的散戶投資者。