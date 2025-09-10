鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-10 13:01

‌



AI 基建服務商 Nebius(NBIS-US) 日前傳出奪得微軟 (MSFT-US)197 億美元 AI 算力大單，相關供應商華擎 (3515-TW) 股價受激勵，今 (10) 日股價延續前一日氣勢，攻上漲停價 317.5 元，連續飆出兩根漲停，成交量放大近 5 倍，其他供應商技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW) 也紛紛走紅。

〈焦點股〉Nebius奪微軟197億美元AI算力大單 供應商華擎連飆2根漲停。(圖：shutterstock)

Nebius 與微軟簽署 AI 基建服務合約，總額可達 194 億美元，時程延續至 2031 年。華擎與技嘉自第三季起為 Nebius 供應輝達 B200 AI 伺服器，第四季後將升級至 B300 產品，直接受惠於這波大單商機。

‌



華擎第二季營收 120.18 億元，年增 130.4%，AI 伺服器及顯示卡成為主要成長動能。雖然 AI 伺服器毛利率較低，但隨著高階產品占比提升及新客戶開拓，營運結構可望持續改善。