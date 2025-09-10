search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈焦點股〉Nebius奪微軟197億美元AI算力大單 供應商華擎連飆2根漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北


AI 基建服務商 Nebius(NBIS-US) 日前傳出奪得微軟 (MSFT-US)197 億美元 AI 算力大單，相關供應商華擎 (3515-TW) 股價受激勵，今 (10) 日股價延續前一日氣勢，攻上漲停價 317.5 元，連續飆出兩根漲停，成交量放大近 5 倍，其他供應商技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW) 也紛紛走紅。

cover image of news article
〈焦點股〉Nebius奪微軟197億美元AI算力大單 供應商華擎連飆2根漲停。(圖：shutterstock)

Nebius 與微軟簽署 AI 基建服務合約，總額可達 194 億美元，時程延續至 2031 年。華擎與技嘉自第三季起為 Nebius 供應輝達 B200 AI 伺服器，第四季後將升級至 B300 產品，直接受惠於這波大單商機。


華擎第二季營收 120.18 億元，年增 130.4%，AI 伺服器及顯示卡成為主要成長動能。雖然 AI 伺服器毛利率較低，但隨著高階產品占比提升及新客戶開拓，營運結構可望持續改善。

業務布局方面，華擎基於輝達 Blackwell 平台推出多款產品，包括氣冷、液冷散熱設計，聚焦二線美國雲端服務廠商，並在中東、歐洲市場開拓新客戶。子公司永擎今年已申請上市，持股 53% 將為集團帶來額外價值。

文章標籤

Nebius微軟華擎技嘉華碩AI伺服器

相關行情

台股首頁我要存股
華擎317.5+9.86%
技嘉277-2.64%
華碩668+1.06%
Nebius Group N.V. Class A95.72+49.4%
微軟498.41+0.04%

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量突破均線糾結

偏強
華擎

67.86%

勝率
偏強
華碩

59.38%

勝率

#均線指標上攻

偏強
華擎

67.86%

勝率
偏強
華碩

59.38%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
華擎

67.86%

勝率
偏強
華碩

59.38%

勝率

#偏強機會股

偏強
華碩

59.38%

勝率

#波段上揚股

偏強
華碩

59.38%

勝率

延伸閱讀



Empty