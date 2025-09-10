以色列空襲卡達 川普「感覺很糟糕」 專家：美國是最大輸家

鉅亨網新聞中心 2025-09-10 14:00

以色列周二（9 日）對在卡達首都杜哈的哈瑪斯高層成員展開精準打擊，引發國際社會強烈譴責，美國總統川普說，「不是我做的決定」，白宮稱空襲地點令川普「感覺很糟糕」。

以色列對在卡達首都杜哈的哈瑪斯高層成員展開精準打擊。（圖：央視）

以色列證實此次空襲後，一名以方高階官員向以色列媒體放風，稱川普「批准」此次襲擊。但美方隨後撇清關係。川普周二在社交媒體發文，稱以色列自己做出空襲決定，「不是我做的決定」。

據以色列第 12 頻道電視台援引多名美國官員的話報導，美國軍方發現以色列戰機正向東飛行，遂要求以方作出解釋。以色列繼而告知美方，準備在卡達對哈瑪斯高層發動襲擊。這一消息上報給川普。

川普在社媒平台上寫道，他立即指示美國中東問題特使威特科夫通知卡達襲擊即將發生，「然而，不幸的是，已經太晚了，無法阻止攻擊」。

卡達則表示，美國直到襲擊發生 10 分鐘後才發出警告。卡達外交部發言人安薩里周二在社交媒體平台上發文說，關於卡達提前被告知此次襲擊的說法「完全不實」，卡方是以色列在杜哈的襲擊發生時才接到一名美國官員的電話。

白宮新聞秘書萊維特周二在記者會上說，川普將卡達視為美國強而有力盟友，對這次襲擊的地點「感覺很糟糕」。

巴勒斯坦政治分析人士胡薩姆 · 達賈尼說，以色列此次襲擊已遠超打擊哈瑪斯的範圍，而是直接侵犯了卡達這個與美國有戰略夥伴關係的阿拉伯國家的主權，這給美國出了一道難題。

美國《CNN》說，對中東地區來說，此次襲擊將產生寒蟬效應：如果像卡達這樣與美國關係如此密切的盟友都遭到以色列攻擊，下一個會是誰？

「海灣地區正處於困境之中，但最大輸家是美國。」科威特大學歷史學助理教授賽義夫接受美國《紐約時報》採訪時說，儘管美國是以色列最重要的盟友和軍事援助國，卻似乎不願或無力遏制以色列在中東地區的攻勢，這正在損害美國作為海灣地區安全保障者的信譽。

「對海灣國家的安全而言，這一事件將是一個分水嶺。」卡達哈馬德 · 本 · 哈利法大學公共政策教授蘇丹 · 巴拉卡特說，海灣國家一直認為他們的安全可以由美國保障，現在將不得不重新思考。