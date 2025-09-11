鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-11 23:45

‌



7 月電子支付霸主換人當！金管會公布最新統計，全支付代理收付實質交易款項金額單月達 58.12 億元，成功超車街口電支 53.15 億元，主要因街口金科 7 月與泰山公司爆發股權投資糾紛，引發品牌信任危機，使得街口代收付月減約 1 成；電支人氣王仍是一卡通，7 月用戶數已突破 700 萬大關，不過，全支付來勢洶洶，每月都以 20 萬新戶的速度成長，加上 8 月正式整合大潤發 (更名大全聯)，按目前狀況推算，全支付很有可能在 11 月前奪下用戶數第一。

電支霸主換人當！全支付7月代收付登頂 街口陷品牌危機月減1成。(鉅亨網資料照)

截至 2025 年 7 月底止，共計 9 家專營電子支付機構及 20 家兼營電子支付機構 (含銀行及中華郵政)。三大主要業務中的「代收付」金額方面，合計為 207.3 億元，較上月增加約 3 億元。

當月辦理國內外小額匯兌金額合計 184.8 億元，較上月減少約 1.3 億元；當月收受儲值款項金額合計 304.7 億元，較上月增加約 7.6 億元；支付款項餘額合計 173 億元，較上月減少約 25.5 億元。

觀察個別機構 7 月「代收付」金額，全支付以 58.12 億元奪下第一，月增約 5%；街口以 53.15 億元落居第二，月減幅約 1 成，顯見品牌信任危機仍對實際營運造成不小影響；第三名則是一卡通，代收付金額 41.39 億元、月增約 8%。

在用戶數方面，截至今年 7 月底，全體電子支付會員人數達 3362 萬人，較上月增加約 49 萬人。比較個別機構，一卡通 iPASS MONEY 以 701.67 萬人穩居第一，街口支付 697.66 萬人居次，全支付 641.34 萬人第三。

全支付今年來勢洶洶，幾乎每月都以 20 萬新戶在成長，若按照目前速度推算，最快 11 月底就會看到會員數登上電支第一，值得注意的是，今年 8 月 1 日起大潤發改為大全聯，會員制同步整合升級，在賣場優惠及中元節效應之下，預期會有大量原大潤發會員加入全支付，實際成長速度可能更為驚人，甚至有可能提前在 9 、10 月達到電支雙冠王的終極目標。

街口電子支付因母公司與泰山的股權糾紛遭法院判決須返還資金並執行查封，7 月引發市場對資金安全的疑慮，多家大型通路一度暫停合作，消費者也出現提領潮，品牌信任受到衝擊；當時街口電支董總親上火線澄清，強調用戶資金有銀行 100% 信託保障，在業務部隊總動員下，後續商家陸續恢復合作，但整體形象仍遭重創。