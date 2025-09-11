挺亞資中心！期交所祭500萬元獎金「懸賞」財管銀行推創新結構型商品
鉅亨網記者張韶雯 台北
為響應金管會推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的政策目標，期貨交易所公告獎勵活動辦法，祭出總獎金 500 萬元，鼓勵國內銀行發行結構型商品，並運用期交所上市的期貨契約進行避險或增益操作，藉此豐富財富管理商品線，強化資產管理產業的在地深耕與創新能力。
本次獎勵活動即日起至 115 年 3 月 31 日止，對象為辦理高資產客戶財富管理業務的國內銀行。申請銀行須在活動期間內發行新臺幣計價結構型商品，且連結標的需為期交所商品，並達到實際銷售金額新臺幣 3,000 萬元以上，同時需有運用期交所商品進行避險或增益交易的紀錄。
期交所表示，活動採申請制，名額限五名，依申請時間先後排序並經審核通過後，每家銀行可獲得新臺幣 100 萬元獎金，總獎勵金額上限為 500 萬元。申請時須檢附發行文件、商品契約、交易對帳單及避險比例等相關證明資料。
期交所強調，此次獎勵活動不僅是對業者創新商品設計的鼓勵，更是政府「投資台灣、支援產業」政策精神的延伸。透過結構型商品與期貨工具的結合，期交所希望攜手金融業者共同打造具台灣特色的資產管理生態系，吸引國際資金留在台灣，推動本地金融市場升級。
