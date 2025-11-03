鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-03 19:46

‌



為積極響應金管會推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的政策目標，富蘭克林證券投顧已在既有的境外基金多通路銷售業務基礎上，於 2025 年 10 月 31 日正式獲准開辦外部資產管理 (EAM) 業務。

搶攻亞資專區！富蘭克林投顧EAM獲准開辦 高資產「私募股權二級市場」門票到手。（圖：shutterstock)

此項許可賦予投顧公司更全面的服務能力，未來將能為高資產客戶提供涵蓋有價證券、未核准境外基金（包括對沖基金）、私募股權基金等多元資產的專業顧問服務。代表富蘭克林投顧未來除可提供深入的投資分析建議，並可以代為執行交易或依據專業判斷進行運用決策，實現「一站式」的資產管理體驗。

在全球金融市場面臨股債齊跌、企業紛紛轉向私募市場（Private Market）募資的背景下，傳統的股債配置策略已不足以應對複雜的市場變局。另類資產，如私募股權、私募債權等，因其與傳統資產的低相關性，正成為機構法人和家族辦公室用來分散風險、提升投資組合韌性的關鍵工具。

富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，納入另類資產是建構真正完整投資組合的必要步驟。她指出，私募股權用於增長、私募債權用於收入、宏觀策略用於防禦，這種角色分工有助於投資人更好地理解引入新工具的原因。

在眾多另類投資中，私募股權二級市場（Private Equity Secondaries）受到機構投資者的青睞，其交易量在近年已屢創新高。相較於初級私募股權投資面臨的「J 曲線效應」及流動性風險，二級市場交易主要針對已運行數年的基金權益轉讓。