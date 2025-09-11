鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-11 19:47

韓國媒體報導，今年台灣經濟成長率估達 4.5%，南韓則為 0.9%，兩國差距高達 5 倍。富邦投信董事長黃昭棠指出，台灣擁有全球最完整且具競爭力的 AI 產業鏈，這是台灣在國際市場不可或缺的結構優勢，與日韓的差距逐漸擴大；談及台股近期站上 2 萬 5 千點大關，屢創歷史新高，未來是否還有高點可期，他認為，這波「驚驚漲」籌碼面仍健康，有反應產業基本面，對後市展望持正向看法。

台股「驚驚漲」創高 富邦投信黃昭棠：籌碼面仍健康 看好AI鏈優勢領先日韓。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

黃昭棠受訪時表示，與日韓相比，台灣在 AI 產業的領先地位已逐步拉大，不僅強化了台灣在全球供應鏈的角色，也支撐股市與經濟的持續成長。他強調，下一階段關鍵在於如何推動 AI 技術的外溢效應，進一步擴散至更廣泛的應用領域，這將成為台灣經濟發展的重要基礎。

針對台股已突破 2 萬 5 千點、再創歷史新高，黃昭棠表示，這一波走勢屬於「驚驚漲」，籌碼結構相對健康，並未出現過去大量投資人湧入造成的籌碼混亂。他認為，台股的上漲反映了基本面與產業發展的支撐，對後市保持正面與樂觀看法。

蘋果秋季發表會揭曉最新 iPhone 17 系列新機，但缺乏驚喜，市場反應平淡，對此，黃昭棠認為，仍需觀察後續銷量表現，而非僅依靠發表會的氣氛判斷。他指出，過去蘋果新機上市往往呈現「開低走高」的走勢，應以最後實際銷售數據為準。

展望未來，黃昭棠強調，AI 是全球不可逆的長期趨勢，隨著企業持續導入 AI 技術，將帶來成本下降與效能提升，台灣的 AI 供應鏈也將長期受惠，成為推動產業與股市持續發展的核心力量。

今年是台灣主動式 ETF 元年，各類產品百花齊放，富邦投信正式推出首檔主動式債券 ETF－富邦優選收益傘型基金，提供投資人兩種配置選項，兩檔子基金皆為主動式管理，不受限於績效指標，主動富邦動態入息 (00982D)100% 布局投資等級債，運用動態進行雙率 (利匯率) 避險以降低波動，適合喜好高品質債券且期望獲取長期資本利得機會之投資人。主動富邦複合收益 (00983D) 彈性配置複合券種，適合希望以投資等級信評為主，並願意適度投資非投等債券以追求增加債息收入機會之投資人。