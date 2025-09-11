鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-11 11:45

全球股市今年表現亮眼，儘管 4 月因美國總統川普推動對等關稅政策引發「人造熊市」議題，但回顧整體市場，台股融資餘額大幅下降使籌碼更為乾淨，加上人工智慧 (AI)、高效能運算等科技題材持續發酵，台股強勢上攻，突破 25000 點創歷史新高。國泰投信旗下國泰中小成長基金搶在股災前汰弱留強，成功搭上這波 AI 晶片升級順風車，卡位強勢股，半年來績效位居同類型基金第一名，近 3 個月報酬率更逼近 4 成，同期間的國泰大中華基金則以 46.76% 的報酬率表現亮眼。

台股攻克2萬5創新高！國泰投信經理人曝選股秘訣 卡位這題材績效狂飆。

國泰中小成長基金經理人林易衡表示，回顧年初市場情勢，美國總統川普上任後不確定性升高，基金在 4 月股災前提前汰弱留強，聚焦長線具潛力且不易受景氣循環影響的防禦股，有效降低波動風險。近半年來個股輪動快速，AI 晶片升級趨勢下，PCB、測試介面及設備、電源等規格皆將顯著提升，國泰投信台股團隊具敏銳嗅覺，憑藉對產業的深入了解與靈活應變能力，在快速變動的市場中得以掌握投資先機。

國泰大中華基金經理人林靜怡則指出，隨著對等關稅不確定性逐步解除，台股正式重啟多頭行情，美國目前正處於總體經濟「軟著陸」階段，表現為就業市場疲弱、美國公布 8 月非農就業數據僅增加 2.2 萬人遠低於市場預期，以及 ISM 製造業 PMI 連續 6 個月低於 50，這些因素使聯準會 (Fed)9 月降息機率大增，未來在政治壓力加劇下，降息空間可能超出市場預期，資金行情可望延續。

在基本面方面，林靜怡認為，目前電子業中以 AI 題材最具動能，基金投資策略持續聚焦 AI 相關個股。明年各大雲端服務業者 (CSP) 資本支出年增率預估可達 26%，Meta 與 Microsoft 近期更上修預算；而由 OpenAI、Softbank、Oracle 推動的大型算力平台「Stargate」星際之門計畫，也將帶動伺服器機架等相關需求；此外，OpenAI 與博通合作開發自研 AI 晶片，博通更宣布取得 100 億美元 XPU 晶片大單，顯示 AI 需求仍在成長軌道上。雖然部分個股評價已高，但在 AI 受惠族群中，透過慎選標的，表現仍有機會優於大盤。