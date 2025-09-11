外資買超330億元 狂買鴻海7萬張 連五天買台積電逾萬張
鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (11) 日在最後一檔買盤拉升下，收 25192.59 點，上漲 23.12 點，成交量 5891.72 億元，成交量較前一日放大；三大法人中，外資買超 330 億元，大買鴻海 7 萬張以及東元 2.2 萬張。
觀察三大法人動向，合計買超 285.5 億元，其中外資及自營商同站買方，投信獨站賣方；外資買超 330 億元；投信賣超 62.22 億元；自營商買超 17.73 億元。
外資今天主要買超鴻海 7 萬張，兩檔金融股包括永豐金 1.7 萬張、中信金 1.1 萬張、三檔 ETF 包括國泰永續高股息 00878 1.8 萬張、大台灣價值高息 00940 1.2 萬張、期街口布蘭特正 2 00715L 1.1 萬張，也敲進南亞科 4.3 萬張、東元 2.2 萬張，命買超光寶科 1.5 萬張、緯創 1.4 萬張。
此外，外資連續 10 個交易日買超台積電，力拱台積電本周衝破 1200 元後屢創新高，近期更連續 5 個交易日買超張數突破 1 萬張，今日買超台積電 10036 張，推升台積電股價在盤中創下 1260 元新天價。
外資大舉賣出長榮航 4.2 萬張，也賣超神達 2.4 萬張、友達 2.4 萬張、寶成 2.3 萬張，並賣出凱基金 2.1 萬張、華航 1.6 萬張、中鋼 1.6 萬張，也賣超群益台灣精選高息 00919 1.5 萬張、中石化 1.1 萬張、華邦電 9216 張。
投信大舉買超華邦電 1 萬張，也敲進緯創 2054 張、強茂 1342 張、金像電 1090 張，並買入統一證 977 張、欣興 927 張、光寶科 835 張，也買超東元 825 張、群益證 728 張、國泰金 544 張。
投信主要調節長榮航 6566 張，也賣超群益優選非投等債 00953B 6000 張、永豐金 5062 張、聯電 4595 張，並賣出臻鼎 - KY 4085 張、玉山金 3647 張、仁寶 2553 張，也賣超群創 2344 張、中信金 2237 張。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉台積電、鴻海高調唱雙簧 飆漲衝新高25541點後拉回僅漲23點
- 〈台股開盤〉漲逾300點 台積電天價1230元帶飛大盤續寫歷史高
- 〈台股盤前要聞〉台股開噴飛越2萬5、台幣連5升熱錢狂湧、台積電創天價8月營收寫次高
- 台股大怒神驚險收紅 三大法人買超285.5億元
下一篇