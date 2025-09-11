外資買超330億元 狂買鴻海7萬張 連五天買台積電逾萬張

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-11 18:02

台股今 (11) 日在最後一檔買盤拉升下，收 25192.59 點，上漲 23.12 點，成交量 5891.72 億元，成交量較前一日放大；三大法人中，外資買超 330 億元，大買鴻海 7 萬張以及東元 2.2 萬張。

外資買超330億元 加碼鴻海7萬張 連五天買台積電逾萬張。

觀察三大法人動向，合計買超 285.5 億元，其中外資及自營商同站買方，投信獨站賣方；外資買超 330 億元；投信賣超 62.22 億元；自營商買超 17.73 億元。

外資今天主要買超鴻海 7 萬張，兩檔金融股包括永豐金 1.7 萬張、中信金 1.1 萬張、三檔 ETF 包括國泰永續高股息 00878 1.8 萬張、大台灣價值高息 00940 1.2 萬張、期街口布蘭特正 2 00715L 1.1 萬張，也敲進南亞科 4.3 萬張、東元 2.2 萬張，命買超光寶科 1.5 萬張、緯創 1.4 萬張。

此外，外資連續 10 個交易日買超台積電，力拱台積電本周衝破 1200 元後屢創新高，近期更連續 5 個交易日買超張數突破 1 萬張，今日買超台積電 10036 張，推升台積電股價在盤中創下 1260 元新天價。

外資大舉賣出長榮航 4.2 萬張，也賣超神達 2.4 萬張、友達 2.4 萬張、寶成 2.3 萬張，並賣出凱基金 2.1 萬張、華航 1.6 萬張、中鋼 1.6 萬張，也賣超群益台灣精選高息 00919 1.5 萬張、中石化 1.1 萬張、華邦電 9216 張。

投信大舉買超華邦電 1 萬張，也敲進緯創 2054 張、強茂 1342 張、金像電 1090 張，並買入統一證 977 張、欣興 927 張、光寶科 835 張，也買超東元 825 張、群益證 728 張、國泰金 544 張。