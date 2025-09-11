ESG是公股DNA！9家公股銀首度攜手亮相！亞太永續博覽會競展永續成果  

為響應永續理念，公股行庫聯手展現永續的亮眼成果，9 月 11 日至 9 月 13 日台北世貿一館舉辦的「2025 第四屆亞太永續博覽會」中，包括兆豐金控、第一金控、臺灣銀行、土地銀行、華南銀行、合作金庫、彰化銀行、臺灣企銀、輸出入銀行等９大公股首度攜手合作，展現永續實績，並透過互動闖關活動，帶領民眾更深一步認識到「永續」對公股金融行庫而言不是一句口號，而是深植在各項實際業務中的 DNA。



「2025 第四屆亞太永續博覽會」由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，堪稱亞洲最大的一場永續嘉年華會，今年以「邁向變革的力量（Charge Towards Change）」為主題，匯聚超過百家來自政府、企業、學研與非營利組織參展。



其中「永續金融區」中最受人注目的亮點，是「實踐永續 公股為先鋒」的公股聯展區，綠意盎然植栽引導民眾宛如踏入一座茂密森林，一旁大大的「GO GREEN」及地球意象，更凸顯出公股金融機構對於永續的承諾。



深入這座森林探索，公股金融機構聯合展區從策略到業務、從企業至個人，將永續實績分為六大主軸：「淨零碳排」、「低碳轉型」、「永續金融」、「融資保證」、「數位金融」、「永續城市」，一一列舉在公股金融機構的齊心戮力下，在永續各大主要領域的發展，並透過快問快答、連連看、疊疊樂等簡單的互動遊戲，讓民眾在闖過重重關卡的過程中進一步深化永續概念，凡集滿 6 個數位印章，就能獲得以回收稻穀再製成的小盆栽，讓永續的種子得以發芽茁壯。



這座森林中，還有兩棵小樹，揭示了九大公股金融機構各自在永續領域中，孕育的永續願景及重心，包括：

．兆豐金控：以成為「亞太金融永續典範」為願景，積極推動綠色金融，將永續理念深植於金融核心業務中。

．第一金控：永續策略深化生物多樣性，將自然風險考量納入投融資政策，引領資金流向生態永續，實踐自然解方的多元可能。

．臺灣銀行：以全台首張木質信用卡引領綠色消費；並推出「企業淨零轉型輔導」服務，運用平台分析技術，提供企業氣候風險評估、量化碳有價衝擊。

．土地銀行：「追求永續發展，邁向優質金融機構」為願景，期許建構一個永續的金融環境。本次透過「2025 亞太永續博覽會」，分享近年來永續金融的積極作為及實際成果，以展現土銀對永續發展的承諾。

．華南銀行：擘劃「永續發展新引擎」，與工業技術研究院合作減碳診斷方案，領航中小企業淨零轉型，驅動產業金融與科技雙軸並進。

．合作金庫：以企業永續、環境永續、社會永續為願景，結合核心本業規劃多元金融商品，運用金融影響力偕同利害關係人達成共融共好的社會發展，共同邁向永續未來。

．彰化銀行：以「碳 5C 管理」主題，展現邁向淨零的具體行動方案， 通過科學基礎減量目標倡議，設定自身營運減碳目標，並藉投融資碳排管理，發揮綠色金融影響力。

．臺灣企銀：囊括 APSAA 亞太永續行動獎銅獎，以及 TSAA 台灣永續行動獎 3 銀 1 銅獎項，充分展現其永續發展之長期投入與具體貢獻。

．輸出入銀行：以「綠能融資有保證」為主軸，呈現國家融資保證機制的特色，展現政府結合金融資源與產業力量，共創永續未來的決心。