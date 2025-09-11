鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-11 15:04

美國去中心化交易所 Hyperliquid 上周五 (5 日) 掀起一場足以改寫加密貨幣市場權力格局的風暴，該公司將原生穩定幣 USDH 發行權公開拍賣，這一史無前例的舉措吸引了 Ethena Labs、Paxos、Frax Finance、Sky Ecosystem 等十大機構展開激烈競逐，爭奪每年高達 2.2 億美元收益。

顛覆穩定幣格局！Hyperliquid拍賣USDH發行權 Ethena、Paxos、Frax三大陣營混戰（圖：Shutterstock）

Hyperliquid 作為每日交易量數十億美元的去中心化衍生性商品交易平台，每月交易量接近 4000 億美元，8 月手續費收入達 1.06 億美元，佔去中心化永續市場約 70%。目前，Hyperliquid 鏈上美元流動性主要依賴 USDC，流通規模一度達 57 億美元。

Hyperliquid 此次競標旨在減少對 USDC 等外部穩定幣的依賴，把美債收益等價值回流至自身生態系統，而由驗證者投票決定，也代表著穩定幣選擇權的史無前例民主化。

此次競標吸引了十家主要機構，包括 Ethena Labs、Paxos、Frax Finance、Sky Ecosystem、Curve Finance、Native Markets、Bastion Platform 和 Agora 等。獲勝者將掌控預計可達數十億美元規模的 USDH 發行權，並獲得每年約 2.2 億美元的儲備收益分成。

提案競標截止時間為周三 (10 日) 早上 10:00(台灣時間晚上 6;00)，驗證者投票將於本周日 (14 日) 啟動，投票權重以質押量計算。

根據 Polymarket 周三數據，Native Markets 以 74% 的獲勝率領先，Paxos 以 15% 獲勝機率位居第二，Ethena 排名第三，獲勝機率為 12%。

各競標方的提案差異顯著，呈現三大陣營的激烈競爭。Ethena 周二參與競爭，並獲得全球最大資產管理公司貝萊德的支持。

老牌穩定幣公司 Paxos 憑藉在監管合規方面的深厚積累，提出最具「傳統金融」特色的方案，承諾 USDH 將完全符合美歐法規，將 95% 的儲備利息收益用於 HYPE 代幣回購，在更新的 v2 提案中，還宣布與 PayPal 建立合作關係，HYPE 在 PayPE1000 萬幣化，提供歐洲生態系統激勵 DeFi 領域的創新先鋒 Frax Finance 則選擇更激進的路線，其提案核心是將 USDH 與 frxUSD 1:1 掛鉤，承諾將底層國債收益 100% 通過鏈上程序化方式返還給 Hyperliquid 用戶，自身完全零抽成，強調社區治理在收益分配中的決定作用，所有操作均通過智能合約執行。

原 MakerDAO 的 Sky Ecosystem 亦提出獨特的多抵押品方案，承諾為 USDH 提供 22 億美元 USDC 的即時流動性，將逾 80 億美元的資產負債表部署到 Hyperliquid 生態，並稱 Hyperliquid 上所有 USDH 可獲得 4.85% 收益率，高於美債收益率，所有收益將用於創建資金 2500 美元，還提供資金。

這場競標意義深遠，揭示了穩定幣市場權力結構的深刻變化。傳統上，Circle 和 Tether 等發行商憑藉先發優勢和規模效應，獨佔儲備資產產生的巨額利息收益，Hyperliquid 的做法為 DeFi 行業提供了全新模式，重量級協議可利用自身「資產引力」，讓穩定幣發行商從高高在上的「央行」角色，轉變為相互競爭的「商業銀行」。

若 USDH 成功落地，每年數億美元的利息收益將直接歸屬於社區，這種模式若被其他重量級協議效仿，將從根本上重塑穩定幣的價值分配機制，推動利潤從發行商的資產負債表回流到 DeFi 生態系統，也標誌著穩定幣從「通用貨幣」向「生態美元」的演進趨勢。