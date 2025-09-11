search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


區塊鏈

顛覆穩定幣格局！Hyperliquid拍賣USDH發行權 Ethena、Paxos、Frax三大陣營混戰

鉅亨網編譯陳韋廷


美國去中心化交易所 Hyperliquid 上周五 (5 日) 掀起一場足以改寫加密貨幣市場權力格局的風暴，該公司將原生穩定幣 USDH 發行權公開拍賣，這一史無前例的舉措吸引了 Ethena Labs、Paxos、Frax Finance、Sky Ecosystem 等十大機構展開激烈競逐，爭奪每年高達 2.2 億美元收益。

cover image of news article
顛覆穩定幣格局！Hyperliquid拍賣USDH發行權 Ethena、Paxos、Frax三大陣營混戰（圖：Shutterstock）

Hyperliquid 作為每日交易量數十億美元的去中心化衍生性商品交易平台，每月交易量接近 4000 億美元，8 月手續費收入達 1.06 億美元，佔去中心化永續市場約 70%。目前，Hyperliquid 鏈上美元流動性主要依賴 USDC，流通規模一度達 57 億美元。


Hyperliquid 此次競標旨在減少對 USDC 等外部穩定幣的依賴，把美債收益等價值回流至自身生態系統，而由驗證者投票決定，也代表著穩定幣選擇權的史無前例民主化。

此次競標吸引了十家主要機構，包括 Ethena Labs、Paxos、Frax Finance、Sky Ecosystem、Curve Finance、Native Markets、Bastion Platform 和 Agora 等。獲勝者將掌控預計可達數十億美元規模的 USDH 發行權，並獲得每年約 2.2 億美元的儲備收益分成。

提案競標截止時間為周三 (10 日) 早上 10:00(台灣時間晚上 6;00)，驗證者投票將於本周日 (14 日) 啟動，投票權重以質押量計算。

根據 Polymarket 周三數據，Native Markets 以 74% 的獲勝率領先，Paxos 以 15% 獲勝機率位居第二，Ethena 排名第三，獲勝機率為 12%。

各競標方的提案差異顯著，呈現三大陣營的激烈競爭。Ethena 周二參與競爭，並獲得全球最大資產管理公司貝萊德的支持。

老牌穩定幣公司 Paxos 憑藉在監管合規方面的深厚積累，提出最具「傳統金融」特色的方案，承諾 USDH 將完全符合美歐法規，將 95% 的儲備利息收益用於 HYPE 代幣回購，在更新的 v2 提案中，還宣布與 PayPal 建立合作關係，HYPE 在 PayPE1000 萬幣化，提供歐洲生態系統激勵 DeFi 領域的創新先鋒 Frax Finance 則選擇更激進的路線，其提案核心是將 USDH 與 frxUSD 1:1 掛鉤，承諾將底層國債收益 100% 通過鏈上程序化方式返還給 Hyperliquid 用戶，自身完全零抽成，強調社區治理在收益分配中的決定作用，所有操作均通過智能合約執行。

原 MakerDAO 的 Sky Ecosystem 亦提出獨特的多抵押品方案，承諾為 USDH 提供 22 億美元 USDC 的即時流動性，將逾 80 億美元的資產負債表部署到 Hyperliquid 生態，並稱 Hyperliquid 上所有 USDH 可獲得 4.85% 收益率，高於美債收益率，所有收益將用於創建資金 2500 美元，還提供資金。

這場競標意義深遠，揭示了穩定幣市場權力結構的深刻變化。傳統上，Circle 和 Tether 等發行商憑藉先發優勢和規模效應，獨佔儲備資產產生的巨額利息收益，Hyperliquid 的做法為 DeFi 行業提供了全新模式，重量級協議可利用自身「資產引力」，讓穩定幣發行商從高高在上的「央行」角色，轉變為相互競爭的「商業銀行」。

若 USDH 成功落地，每年數億美元的利息收益將直接歸屬於社區，這種模式若被其他重量級協議效仿，將從根本上重塑穩定幣的價值分配機制，推動利潤從發行商的資產負債表回流到 DeFi 生態系統，也標誌著穩定幣從「通用貨幣」向「生態美元」的演進趨勢。

此次競爭是傳統金融機構與原生 DeFi 團隊爭奪下一代穩定幣基礎設施主導權的關鍵試驗，最終結果將影響穩定幣治理模式的演進方向。它無疑會對現有 Tether 和 Circle 寡頭壟斷的穩定幣市場造成衝擊，迫使這些巨頭重新審視與 DeFi 協議的關係，採取更積極的合作和利益分享策略。

文章標籤

穩定幣去中心化交易所HyperliquidUSDHUSDC競標EthenaPaxosFrax

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣114032.43+1.91%
以太幣4439.08+2.84%

延伸閱讀



    Empty