2025-09-11

‌



全球資本市場周三 (10 日) 見證了一場財富傳奇的誕生與短暫閃耀，美國老牌軟體巨頭甲骨文(ORCL-US) 當日開盤後直線飆升，盤中一度漲逾 40%，帶動其最大個人股東、創辦人 Larry Ellison 的身家在一夜之間暴漲 885 億美元，創有史以來單日財富增長的新紀錄，並短暫超越馬斯克成為全球首富。

甲骨文綁定OpenAI賺翻！阿里雲、騰訊雲、華為雲三強爭霸 「中國版甲骨文」花落誰家？（圖：Shutterstock）

Ellison 身家在周三美股盤中一度飆升至 3930 億美元，短暫超越特斯拉執行長馬斯克的 3850 億美元，但隨後甲骨文股價出現輕微回落，最終收高近 36% 至每股 328.33 美元，市值達 9222.24 億美元，較前一日暴增 2438 億美元，創 1992 年來最大單日漲幅。

‌



截至周三收盤，Ellison 最新身家定格在 3830 億美元，與馬斯克約 3,840 億美元的財富相比僅差 10 億美元。

甲骨文股價暴漲，主要源自於公司揭露的重磅利好消息，在周二發布的 2026 財年首季 (8 月為止) 財報中，營收年增約 12% 至 149 億美元，略遜於市場預期，但公司透露在第一財季與三家不同客戶簽署四份價值數十億美元的合約，使得待確認訂單 (RPO) 合約積壓成長 359%，達 4550 億美元。

甲骨文還預估，未來數月將簽下數家價值數十億美元的客戶，RPO 極可能突破 5000 億美元大關，執行長 Safra Catz 也因此給出樂觀財測數字，預估 2026 財年雲端基礎設施營收將年增 77% 至 180 億美元，之後四年也將分別增至 320 億美元、730 億美元、1,140 億美元及 1440 億美元。

甲骨文 RPO 的大幅成長，OpenAI 功不可沒。甲骨文與 OpenAI 簽訂的 5 年合約金額高達 3000 億美元，佔甲骨文新增 3170 億美元 RPO 的 94.6%。這筆訂單的背後，是今年初美國總統川普宣布成立的「星際之門」合資企業計畫。

在財報記者會上，Ellison 闡述甲骨文的技術優勢，稱其千兆瓦級資料中心在訓練 AI 模型方面「比世界上任何其他公司都更快、更具成本效益。他並認為，AI 推理市場規模將遠遠超越訓練市場，而甲骨文憑藉在企業資料庫領域的領導地位，能讓企業客戶安全地結合私有與公有數據，並利用大模型進行推理。

甲骨文股價的暴漲，本質上是企業級 AI 算力需求爆發下的估值重構。資深 AI 專家郭濤分析，甲骨文深度綁定 OpenAI 等大型模型廠商，提供關鍵雲端服務與算力支持，也與亞馬遜、微軟等共建混合雲生態，市場對甲骨文的認知已從傳統「數據庫供應商」轉變為「AI 時代底層算力基建商」，推動其估值體系變革。

然而，甲骨文中國區卻傳出裁員消息，周二上午公佈新一輪裁員名單，涉及多個部門多種崗位，補償方案為 N+6。甲骨文官方回應暫不清楚變動細節。2019 年，甲骨文曾裁撤中國區研發中心，首批約 900 餘人被裁減。

自 2025 年以來，亞馬遜 AWS、微軟 Azure 等雲端服務供應商也紛紛調整團隊結構，削減非策略業務線人員，增加生成式 AI、資料安全等領域投入。

目前，甲骨文仍在脈脈、boss 直聘等平台招募生成式 AI 銷售工程師、公有雲解決方案架構師等技術職缺。

甲骨文股價暴漲，也讓「中國版甲骨文」何時誕生引發關注，阿里雲、騰訊雲、華為雲等中國雲端服務商進步神速，算力需求成長迅猛。