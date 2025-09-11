普發現金來了！政院拍板：誰能領？怎麼領？一次看

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-11 13:17

行政院會今（11 日）日上午通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」拍板定案。財政部於會後記者會宣布，普發現金的方式將比照 112 年普發新台幣 6,000 元的方式辦理，民眾最快 10 月底就能領到一萬元現金補助，發放作業將持續至明年 4 月。對於在領取截止前一個月出生的新生兒，則將延長至隔年 5 月上旬辦理。

普發現金真的來了！誰能領？怎麼領？一次看。（鉅亨網資料照）

財政部長莊翠雲表示，主責的相挺政策經費達 2,500 億元，其中用於照顧民生、發放現金新台幣 1 萬元的部分為 2,360 億元。這次普發現金的方式原則上將比照 112 年普發 6,000 元的方式辦理。

普發現金的作業將於特別預算公布後一個月內啟動，並預計在七個月內發放完畢。財政部正與數位發展部合作，準備相關系統、規劃宣導、客服及款項撥付清算等執行作業。

領取資格：合領取普發現金資格的對象包括：

國內現有戶籍之國民。

取得居留許可的無戶籍國民。

取得永久居留許可的外國人。

大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可者。

政府機關因公派赴國外人員及其具中華民國國籍之眷屬。

領取方式：財政部規劃了五大領取方式，這些方式相信民眾應該不陌生：

1. 登記入帳：透過線上登記，將款項直接匯入指定帳戶。

2. ATM 領現：在指定自動櫃員機（ATM）提領現金。

3. 郵局領現：到中華郵政儲匯櫃檯領取現金。

4. 直接入帳：對於符合特定條件的族群（如領取特定社會福利津貼者），可能直接將款項匯入原有帳戶。

5. 照冊發放：針對部分特殊對象，可能由政府機關以造冊方式統一發放。