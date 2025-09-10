交通部明參展亞太永續博覽會 邀台積電等13家企業參與綠運輸通勤足跡

環境永續及淨零排放為國內外備受關注之重要議題，交通部配合 2050 國家淨零轉型政策，今年持續參加亞太永續博覽會於明 (11) 日開展，延續去年參展的能量與成效，今年擴大規模再次參展，展示低碳運具、低碳場站及低碳生活三大面向的推動成果。