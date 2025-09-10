交通部明參展亞太永續博覽會 邀台積電等13家企業參與綠運輸通勤足跡
鉅亨網記者黃皓宸 台北
環境永續及淨零排放為國內外備受關注之重要議題，交通部配合 2050 國家淨零轉型政策，今年持續參加亞太永續博覽會於明 (11) 日開展，延續去年參展的能量與成效，今年擴大規模再次參展，展示低碳運具、低碳場站及低碳生活三大面向的推動成果。
交通部表示，今年展館主題「邁向淨零 永續同行」，包括交通部交通科技及資訊司等各個單位，展現低碳運具、低碳場站與低碳生活的政策成果與實際應用。其中科資司建立綠色里程登錄平台，推動「企業員工通勤足跡數位盤查試行計畫」，邀集台積電 (2330-TW)、中華電 (2412-TW) 及巨大 (9921-TW) 機械等 13 家企業或機構參與，協助企業紀錄員工綠運輸通勤足跡。
此外，交通部運研所從機制面提供企業誘因，辦理「事業減碳通勤優良單位標章制度」試辦活動，鼓勵員工使用減碳通勤，以減少運輸排碳；民航局則以「從地面到高空」為主軸，介紹永續航空燃料 (SAF) 發展現況與未來願景。
港務公司則攜手高明貨櫃，介紹港區岸電系統與雙吊式起重機等設施，實際呈現如何透過科技提升效率降低碳排放。
