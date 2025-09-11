慶豐富看旺在美電商通路銷售成長 並擴充亞特蘭大據點產能

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-11 09:27

家紡及窗簾等家用產品慶豐富 (9935-TW) 集團將強化線上電商通路客戶布局，公司指出，美國亞特蘭大據點產能將於 2025 年第四季完成擴增，對提升美東與美南市場的出貨效率，將有助於確保供貨即時性與服務品質。

慶豐富總經理許竣然。(鉅亨網記者張欽發攝)

正執行進場買回庫藏股護盤的慶豐富，近年針對旗下窗簾事業採取全方位通路客戶拓展策略綜效有成，尤其今年上半年電商通路客戶訂單美元銷售已達 2024 年全年約 70% 水準，並創下歷年同期新高水準，也正因此一市場誘因，投入擴增美國亞特蘭大據點產能。

慶豐富於線上電商通路客戶及建築師、建商之專業市場拓展成效顯著，成為推升旗下窗簾事業的主要動能，並進一步完善集團在全通路客戶布局。在線上電商通路客戶方面，今年慶豐富推出免打孔系列窗簾新品，因「免鑽孔、即裝即用」設計成功切中消費者痛點，結合亞特蘭大地區客製化生產工廠，滿足消費者快速客製化裁切、物流運送服務，展現產品熱度與市場接受度，有望隨著線上熱銷效應持續發酵，亦有助於帶動實體零售通路客戶增加採購意願，進一步放大整體業務接單表現。

慶豐富指出，以具備固定尺寸、快速客製化及全客製化的窗簾產品商業模式，得以靈活滿足全渠道通路客戶多元需求，提高北美窗簾市場供應滲透率。尤其慶豐富亦於建築師、建商的專業市場拓展效益頗豐，不論在窗簾開發設計與優異品質、多區生產供應彈性、訂單交期掌握等皆為客戶首選供應合作夥伴，隨著深化專業市場客戶業務合作，帶動 2025 年累計前 8 月專業市場營收已超越去年全年水準，年增 76.35%

展望未來營運，慶豐富仍戮力擴大窗簾事業營運動能，除計劃擴充免打孔窗簾系列產品線，預計於年底前在線上電商通路客戶平台陸續推出 2-3 款新規格產品外，亦已針對既有線上窗簾品項進行價格調漲，以因應關稅與匯率波動帶來的成本壓力。