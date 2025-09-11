〈房產〉住展風向球亮出今年第六顆衰退黃藍燈 9月央行態度成關鍵

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-11 10:58

‌



代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，8 月燈號仍無起色，依然是衰退的黃藍燈，分數下滑至 35.4 分，為今年的第 6 顆黃藍燈，分數是 2021 年 8 月以來新低，爲新冠疫情時期後的至差表現，六大構成項目呈現「三降、三平」，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數下降。

住展風向球亮出今年第六顆衰退黃藍燈 9月央行態度成關鍵。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展企研室總監暨發言人陳炳辰表示，8 月底進入民俗月，近期的新青安、換屋切結期延長等利多，或是央行有無新的房市決策都落在 9 月，整體 8 月顯青黃不接，利空氛圍揮之不去，美國關稅政策也正式上路，資金沒有前進房地產條件，需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數降至 10.5 組與 0.6 組，其中成交組數的分數已為最低區間。

‌



同時，指標分數顯示，供給面也不佳，8 月的預售物件推案量僅 300 多億元，較前月砍半，同樣是只有疫情那些年才見慘況，40 億元推案量已稱指標，為遠雄建設在台北市北士科新案，其餘只有台北市中山區，與新北市新莊區、淡水區，和桃園市平鎮區共 4 案各有 20 多億元的量體，餘皆未及。新成屋戶數僅 100 戶，亦較前月腰斬，個案至多只推 20 多戶，大部分均是不到 10 戶的小案，如今成屋貸款不易的硬傷，建商自然不願觸碰，能避就避。

8 月北台灣待售建案數量逼近 1400 案，比上月增 20 多案，銷況不佳去化困難，除了本為推案重鎮新北市、桃園市待售量最多外，新竹、宜蘭地區待售案亦走增，與台北市旗鼓相當，雖然不乏小案，但二線地帶的來客、成交組數少，如今又沒有外地投資客身影，成績自不理想，新舊案累積出待售壓力實不容小覷。

市場上已關注一整年的房價，依舊穩穩地維持開價與成交價一成以內的空間，如今新青安的舒緩策略將再強化價格堅守的條件，房價修正希望勢必落空，特別是符合首購概念的小宅案，單價漲勢蠢蠢欲動，尤其雙北市是否更多的單坪一兩百萬小宅，值得密切關注。

陳炳辰指出，眼下預測 928 檔期狀況黯淡，新青安、換屋切結期延長的激勵措施對於預售案效益不大，台北市松山區、新北市林口區、桃園市龜山區的百億大案恐仍找不到黃道吉日登場，因此央行最新理監事會議的結果至為關鍵，若未鬆綁對於銀行房貸業務過度集中的觀察，還持續房市管控政策，不會有回溫的可能性，要見明朗則得觀察明年選舉情勢帶來其他利多的可能性。