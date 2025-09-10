〈房產〉台北市十大熱銷社區揭曉 高CP值的這國宅買氣盤踞第二位

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-10 12:09

‌



房仲業者彙整內政部實價登錄資訊，統計近一年台北市前十熱門交易住宅社區，其中萬華區的「台北晶麒」累計交易 40 戶居冠，平均每個月至少有 3 戶成交；而熱銷榜上有一半是國宅社區，凸顯國宅社區在台北中古屋房市中的熱絡程度。其中成功國宅買氣蹯踞第二位。

台北市十大熱銷社區揭曉 ，成功國宅買氣盤踞第二位。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「台北晶麒」社區位於萬華區龍山寺生活圈且鄰近西門商圈，生活機能相當成熟，然而區域內屋齡普遍偏高，往往容易給人老舊的印象。而「台北晶麒」社區目前屋齡不到 10 年，屬於區域內少有的大型新社區，房型以小坪數為主，近一年平均每坪 76.5 萬元、平均總價 2,040 萬元，憑藉相對親民的總價與生活機能，深受小資購屋族群的青睞。

‌



位於萬華區青年公園周邊的「國光國宅」與「青年新城」社區，近一年各累計 16 與 15 戶交易，分別排名第 5 與第 6。陳金萍指出，「國光國宅」與「青年新城」兩社區皆鄰近青年公園，都是屋齡 40 年上下的國宅社區，不僅享有公園綠地環境，社區周邊生活機能完善，同時還享有未來捷運萬大樹林線的交通機能。目前房價 6-7 字頭，吸引注重生活機能的首購或小家庭入主。

觀察十大熱銷住宅社區榜單中，除了萬華區的「國光國宅」與「青年新城」外，國宅社區還有「成功國宅」、「大直美堤花園」與「忠駝國宅」入列。陳金萍分析，位於大安區的「成功國宅」以及信義區的「忠駝國宅」雖屋齡偏高，但地段佳、生活機能完整，且坪數規劃符合家庭需求，再加上房價相對於周邊的中古住宅親民，使得國宅在市場上形成「高流通性」優勢，仍吸引許多有意購入精華地段房產的購屋族進駐。

至於中山區的「大直美堤花園」，陳金萍說明，「大直美堤花園」位於大直重劃區，享有鄰近基隆河景觀與寬敞綠地，周邊生活圈發展成熟，社區屋齡約 25 年，屬於相對年輕的國宅社區，平均房價每坪 74.9 萬元，房價相對周邊豪宅聚落親民許多。