亞馬遜被爆正在開發AR眼鏡 與Meta直接展開競爭
鉅亨網編譯鍾詠翔
據科技媒體《The Information》周三（10 日）報導，美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）(AMZN-US) 正在開發一款面向消費者的擴增實境（AR）眼鏡，代號「Jayhawk」，直接挑戰 Meta(META-US) 在 AR 裝置市場的地位。
兩名知情人士透露，亞馬遜的 AR 眼鏡將配備麥克風、揚聲器、鏡頭、單眼全彩螢幕。亞馬遜計劃在 2026 年底或 2027 年初推出這款消費者產品。
亞馬遜正在同時開發兩款不同用途的 AR 眼鏡。消費者版本的代號是「Jayhawk」，將採用更輕薄時尚的設計。
另一款專為電商送貨員設計的 AR 眼鏡，代號是「Amelia」，旨在幫助送貨員分揀和配送包裹。這款裝置將在眼鏡螢幕上為工作人員顯示包裹投遞指令。
消息人士表示，亞馬遜採用了中國公司莫界科技的 AR 顯示技術。魅族等中國智慧手機廠商已在使用該技術銷售 AR 眼鏡產品。
知情人士透露，兩款產品使用相同底層顯示技術，但消費者版本在外觀設計上更加注重便攜性和美觀度。
Meta 同樣在 AR 眼鏡領域積極布局，去年發布雙眼顯示的 Orion 原型產品，下周 Connect 2025 大會上展示的新產品代號為「Hypernova」，預計同樣採用單眼顯示設計，可能在今年晚些時候發布。
在定價策略上，一名 Meta 前高層透露，該公司內部討論的 AR 眼鏡價格約 800 美元。作為對比，Meta 目前銷售的 Ray-Ban 智慧眼鏡售價 299 美元起，提供 AI 助手、音頻和攝像功能。
技術層面上，雙眼顯示雖能提供更真實自然的 AR 圖像體驗，但開發難度和成本都顯著高於單眼顯示方案。
除了亞馬遜和 Meta，AR 眼鏡市場已有多家公司參與競爭。中國公司如 Xreal、Rokid 和雷鳥創新已在全球銷售消費級 AR 眼鏡產品，技術成熟度各有不同。
