鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-11 16:00

‌



甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。

差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇（圖：Shutterstock）

最新文件顯示，Ellison 持有 11.6 億股甲骨文股票，以周三最高股價每股 345.72 美元計算，身家最多時成長近 1200 億美元，最高達 4148 億美元，收盤時回落到 3808 億美元。甲骨文周三暴漲主要因為該公司的 AI 基礎設施業務佈局取得了成功。

‌



甲骨文在周二財報會議上預估未來收入將達 4550 億美元且雲端運算業務將更快成長，該公司透露，執行長 Safra Catz 表示，OCI 收入料將在 2026 財年達到 180 億美元，並在 2027 財年增長至 320 億美元，並在未來三年最終達到 1440 億美元。該公司也宣布與 OpenAI 簽訂高達 3000 億美元的雲端合約，並與 Meta、xAI 等多家 AI 重量級企業達成多項大型合作案。

過去五年，全球首富頭銜一直在馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯以及 LVMH 董事長 Bernard Arnault 之間輪替，排在馬斯克和 Ellison 之後的則是 Meta 創辦人祖克柏、亞馬遜創辦人貝佐斯、Google 聯合創辦人 Larry Page 和 Sergey Brin。

但 Ellison 商業帝國並不是他的唯一頭條新聞，他年輕得多的妻子也引起人們的注意。根據公開消息，他的夫人名叫 Jolin Zhu，本名 Zhu Keren(朱可仁)，出生於中國瀋陽，後移民美國，比 Ellison 小 47 歲。媒體普遍將 Jolin 視為 Ellison 的「第五任妻子」，但 Ellison 本人或甲骨文官方未全然公開許多細節。

這位新晉世界首富夫人本人也比較低調，目前公開的資訊只知道她曾就讀於東北育才外國語學校，後來遷至其他學校，在美國曾就讀於美國密西根大學，主修國際研究，畢業於約 2012 年。

不過，分析師示警，由於甲骨文預估將花費 350 億美元建設資料中心並供應 AI 晶片，可能會在短期內削弱自由現金流並給利潤率帶來壓力。