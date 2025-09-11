鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.6元上修至1.66元，其中最高估值2.01元，最低估值1.31元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.01(2.01)
|2.52
|4
|5.12
|最低值
|1.31(1.31)
|1.44
|1.48
|1.7
|平均值
|1.65(1.64)
|1.93
|2.38
|2.89
|中位數
|1.66(1.6)
|1.95
|2.25
|1.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.27億
|67.87億
|76.71億
|93.34億
|最低值
|37.85億
|41.96億
|45.52億
|50.55億
|平均值
|41.25億
|49.87億
|56.59億
|65.77億
|中位數
|41.08億
|48.97億
|53.91億
|53.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|-4.27
|-1.17
|-0.61
|1.56
|營業收入
|9.59億
|18.35億
|13.82億
|18.88億
|29.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
