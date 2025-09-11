search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.6元上修至1.66元，其中最高估值2.01元，最低估值1.31元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.01(2.01)2.5245.12
最低值1.31(1.31)1.441.481.7
平均值1.65(1.64)1.932.382.89
中位數1.66(1.6)1.952.251.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.27億67.87億76.71億93.34億
最低值37.85億41.96億45.52億50.55億
平均值41.25億49.87億56.59億65.77億
中位數41.08億48.97億53.91億53.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS---4.27-1.17-0.611.56
營業收入9.59億18.35億13.82億18.88億29.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

相關行情

台股首頁我要存股
Robinhood Markets Inc - Class A117.75+0.25%

延伸閱讀



Empty