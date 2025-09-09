〈美股盤後〉輝達博通領漲晶片股 那斯達克登新高

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-09-09 05:20

‌



等待關鍵通膨數據，美股週一 (8 日) 收高，輝達與博通領漲，那斯達克創新高，這是該指數今年第 21 次創下收盤新高紀錄。

輝達博通領漲晶片股 那斯達克登新高 (圖：shutterstock)

由於上週五公布的非農就業報告疲軟，市場對經濟成長的擔憂持續，美債價格週一上漲，30 年期美債殖利率下滑至 4 月底以來最低。

‌



投資人等待週三即將公布的 8 月生產者物價指數 (PPI) 及週四的消費者物價指數 (CPI)，以及美國勞工統計局的非農年度基準修正，以判斷經濟走勢並評估是否有更大降息空間。

CME 的 FedWatch 工具，交易員已完全消化聯準會 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的預期，並反映有 10% 的機率可能一次降息 2 碼。

美國參議院銀行委員會將於 9 月 10 日就米蘭的聯準會理事提名進行投票，若提名獲得通過，米蘭將可參與 9 月 16 日至 17 日的聯準會利率政策討論。

政經方面，據《金融時報》報導，歐盟官員正討論對中國及其他購買俄羅斯能源的國家實施二級制裁，以回應美國要求。美國總統川普上週日表示，已準備進入制裁俄羅斯的第二階段，或加大對莫斯科及其石油買家的壓力。

法國國民議會週一信任投票中，總理白胡 (Francois Bayrou) 以 364 票反對票遭到倒閣，其 440 億歐元緊縮預算計畫被跨黨派否決。白胡預計週二遞交辭呈，據報導，總統馬克宏傾向與各黨派協商任命新總理，而非解散議會重新選舉。

美股週一 (8 日) 主要指數表現：

美股道瓊指上漲 114.09 點，或 0.25%，收 45,514.95 點。

那斯達克指數上漲 98.311 點，或 0.45%，收 21,798.699 點。

S&P 500 指數上漲 13.65 點，或 0.21%，收 6,495.15 點。

費城半導體指數上漲 48.211 點，或 0.84%，收 5,809.611 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 153.13 點，或 0.97%，收 15,861.50 點。

標普 11 大板塊中資訊科技 (+0.67%)、非必需消費 (+0.53%) 與材料 (+0.23%) 表現較佳。公用事業 (-1.07%) 跌幅最大 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 跌 0.02%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.76%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.34%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.65%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.51%。

台股 ADR 全數收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.55%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 9.93%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.32%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.02%。

企業新聞

博通 (AVGO-US) 強升 3.21% 至每股 345.65 美元，自上週四發布財報預估 AI 相關營收強勁增長以來，博通股價持續攀升，目前市值已超 1.6 兆美元，成為華爾街市值第七大公司。

Robinhood (HOOD-US) 狂飆超 15% 至每股 117.28 美元，躍升至歷史新高，AppLovin (APP-US) 飆升近 12%，兩家公司都將於 9 月 22 日加入標準普爾 500 指數。

中國人形機器人公司 X Square Robot 週一獲得由阿里雲和中科院投資領投的 1 億美元 A + 輪融資，推升阿里巴巴 ADR (BABA-US) 勁揚逾 4%，報每股 141.20 美元。

EchoStar (SATS-US) 暴漲近 20% 報每股 80.63 美元，該公司同意以約 170 億美元將無線頻譜執照出售給 SpaceX，用於其 Starlink 衛星網路。

加拿大鵝 (GOOS-US) 飛升 12.69% 至每股 15.10 美元，TD Cowen 上調其至「買入」評級，並將目標價從 16 美元上調至 18 美元。

華爾街分析

ClearBridge Investments 策略師 Jeff Schulze 指出：「就業市場的放緩恐怕會壓過通膨壓力，即使本週公布的 CPI 數據偏高，因為聯準會目前認為關稅引發的物價上升屬於一次性效應。」

Pepperstone 集團資深研究策略師 Michael Brown 表示，投資人須評估美國就業市場疲軟是否會拖累消費者支出，進而對美股表現形成壓力。

Strategy Asset Managers 執行長 Tom Hulick 則指出，就業市場可能比聯準會意識到的更疲軟，若數據持續被下修，短期美債殖利率，特別是兩年期債券，恐有明顯下降空間。