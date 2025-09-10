豐田通商斥70億日元入股大成鋼取得2%股權 鞏固北美鋁材供應

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-10 20:15

豐田通商 (Toyota Tsusho) 今 (10) 日宣布，透過第三方增資方式投資大成鋼(2027-TW)，投資金額 4665 萬美元(約 70 億日元)，藉此鞏固在美國生產電動車電池零件所需的鋁材供應。豐田通商估取得大成鋼約 2% 持股。

豐田通商斥約70億日元入股大成鋼 鞏固北美鋁材供應。(鉅亨網資料照)

豐田通商於 2023 年與富士彈簧在美國設立 FUJIHATSU & TOYOTSU Battery Components, North Carolina LLC(FTBC)，主要從事汽車電池用鋁製電池殼 (cell cases) 與電池蓋 (cell covers) 之製造。

豐田通商指出，由於目前北美鋁材市場持續呈現「供不應求」的狀況，且預計這一趨勢將會持續，而鋁材是實現電動車輕量化不可或缺的重要材料，因此透過對大成鋼投資，建立長期且穩定的鋁材供應體系。