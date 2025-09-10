豐田通商斥70億日元入股大成鋼取得2%股權 鞏固北美鋁材供應
鉅亨網記者彭昱文 台北
豐田通商 (Toyota Tsusho) 今 (10) 日宣布，透過第三方增資方式投資大成鋼(2027-TW)，投資金額 4665 萬美元(約 70 億日元)，藉此鞏固在美國生產電動車電池零件所需的鋁材供應。豐田通商估取得大成鋼約 2% 持股。
豐田通商於 2023 年與富士彈簧在美國設立 FUJIHATSU & TOYOTSU Battery Components, North Carolina LLC(FTBC)，主要從事汽車電池用鋁製電池殼 (cell cases) 與電池蓋 (cell covers) 之製造。
豐田通商指出，由於目前北美鋁材市場持續呈現「供不應求」的狀況，且預計這一趨勢將會持續，而鋁材是實現電動車輕量化不可或缺的重要材料，因此透過對大成鋼投資，建立長期且穩定的鋁材供應體系。
此外，雙方也不只在電池殼原料供應合作，亦滿足其他多樣化的鋁材需求，包括在未來建立「封閉式循環系統」，將供應商在製造過程中產生的鋁材廢料回收後，作為原料再次給大成鋼使用。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 大成鋼鞏固美國不銹鋼管產能 斥千萬美元取得田納西廠房
- 現代、LG合資廠遭美ICE突襲 恐拖慢整體美國製造進程
- 寧德時代推出歐洲專用電動車電池！續航超強、性能衰減極低
- 川普撤回對電動車補助 美電池廠2030年恐爆產能過剩危機
下一篇