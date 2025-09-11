鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-11 00:31

新台幣兌美元 8 月貶值 2.3%，讓壽險公司避險壓力喘口氣，還可充實外匯價格變動準備金，不過，股利入帳高峰已過，各家獲利表現不一，六大壽險今 (2025) 年 8 月稅後純益合計 167.32 億元，累計前 8 月稅後純益僅 711.02 億元，較去年同期大減 68%。雖然近期在主管機關暫行措施協助下，各家壽險獲利數據顯著回穩，但美國聯準會降息在即，美元再度轉弱，9 月與第四季匯率挑戰仍大。

台幣貶喘口氣... 六大壽險8月合賺167億元 前8月獲利711億元年減68%。

國泰人壽 8 月稅後純益 53.3 億元，年增 3.36 倍，累計前 8 月稅後純益 283.7 億元，年減 57%。國壽表示，單月獲利主要來自資本利得與經常性收益挹注，整體營運維持穩健。由於台幣 8 月貶值 2.3%，有利外匯價格變動準備金快速累積，單月增加近 300 億元，8 月底餘額逾 650 億元，將有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。

富邦人壽 8 月稅後純益 58.1 億元，年增 1.46 倍，累計前 8 月稅後純益 362.8 億元，年減 51%。富壽表示，投資收益來源包括利息收入、股票及基金資本利得、股利與配息。受惠台股加權指數創高，帶動實現資本利得；同時美元走勢回穩，台幣回吐第 2 季升值幅度，有助外匯準備金持續提升。

南山人壽 8 月稅後純益 25.51 億元，年增近 5 倍，累計前 8 月稅後純益 177.32 億元，年減 50%。南山指出，8 月新契約保費達 67 億元，以投資型年金、理財型及高保障商品為主要成長動能。

新光人壽 8 月轉虧，單月虧損 9.1 億元，主因當月股利收益減少。不過，保險本業仍持續發展，聚焦外幣保單及價值型商品銷售。累計獲利方面，由於新光金與台新金 7 月 24 日合併為「台新新光金控」，公告獲利僅計入 7/24~7/31 共 8.9 億元；若把合併前上半年累虧 299.68 億元計入，前 8 月合計淨損 290.78 億元。

凱基人壽 8 月稅後純益 15.69 億元，年增 55.19%，累計前 8 月稅後純益 64.58 億元，年減 66%。凱壽表示，台幣貶值有利於累積外匯價格變動準備金，並有效控制避險成本，同時掌握市場脈動實現投資獲利，同時保單銷售亦展現穩健成長動能，新契約保費較去年同期成長超過 2 成。

台灣人壽 8 月稅後純益 23.82 億元，年增 2.29 倍，累計前 8 月稅後純益 113.4 億元，年減 44%。台壽指出，今年美元累計貶值 6.6%，造成匯兌損失增加，但保險本業仍穩健，新契約保費較去年同期成長 24%。