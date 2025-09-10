營收速報 - 大宇資(6111)8月營收9.73億元年增率高達86.97％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為38.76億元，累計年增率16.32%。
最新價為47.35元，近5日股價上漲0.64%，相關文化創意產業指數上漲1.27%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+54 張
- 外資買賣超：+58 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|9.73億
|87%
|133%
|25/7
|4.18億
|58%
|-10%
|25/6
|4.62億
|-4%
|55%
|25/5
|2.98億
|-19%
|-31%
|25/4
|4.32億
|18%
|-7%
|25/3
|4.64億
|5%
|58%
大宇資(6111-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發、代理及銷售。線上遊戲經營服務及授權。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
