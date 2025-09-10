search icon



營收速報 - 大宇資(6111)8月營收9.73億元年增率高達86.97％

鉅亨網新聞中心


大宇資(6111-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣9.73億元，年增率86.97%，月增率132.58%。

今年1-8月累計營收為38.76億元，累計年增率16.32%。

最新價為47.35元，近5日股價上漲0.64%，相關文化創意產業指數上漲1.27%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+54 張
  • 外資買賣超：+58 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 9.73億 87% 133%
25/7 4.18億 58% -10%
25/6 4.62億 -4% 55%
25/5 2.98億 -19% -31%
25/4 4.32億 18% -7%
25/3 4.64億 5% 58%

大宇資(6111-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發、代理及銷售。線上遊戲經營服務及授權。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

