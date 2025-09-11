營收速報 - 2025年9月11日台股大型公司8月營收一覽（新增136家）

search icon



本次公布8月營收一覽

截至台北時間2025年9月11日07:55，彙整前一日公布8月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計239家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
櫻花建-建材營造業 4.84億 5956.0%
富邦金-金融保險業 573.87億 1442.6%
凱基金-金融保險業 86.12億 481.3%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
力鵬-紡織纖維 30.97億 213.1%
中信金-金融保險業 250.29億 137.3%
興富發-建材營造業 38.22億 135.8%
8月已公布營收一覽

截至目前，已公布8月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達239家。其中營收年增大於 25％有34家，年增小於-20％有47家。

8月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 34家
大於50億 >= 0% 68家
大於50億 < 0% 90家
大於50億 <= -20% 47家

8月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
櫻花建-建材營造業 4.84億 5956.0%
富邦金-金融保險業 573.87億 1442.6%
矽統-半導體業 2.83億 1204.9%
凱基金-金融保險業 86.12億 481.3%
康和證-金融保險業 8.65億 190.0%

8月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
遠雄-建材營造業 60.91億 395.8%
力鵬-紡織纖維 30.97億 213.1%
中信金-金融保險業 250.29億 137.3%
興富發-建材營造業 38.22億 135.8%
富邦金-金融保險業 573.87億 81.5%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

