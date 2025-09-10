經濟部加嚴規範光電板設置「抗17級陣風」已收業者17億元支應廢棄模組回收
鉅亨網記者張韶雯 台北
針對今（10）日台灣水資源保育聯盟等民間團體聯合召開記者會，關切太陽光電廢棄模組回收處理量能及管理應對機制，經濟部表示，能源署與環境部已積極進行多次研商，將持續優化回收機制，此外，將修改光電板的設置管理辦法，增訂光電模組設置結構須可抗風壓 5,400Pa（約 17 級陣風），且截至目前共收案場業者 17 億元的模組回收費，足可支應除役的廢棄模組去化回收所需費用。
能源署指出，太陽光電案場完工併網後依「再生能源發電設備設置管理辦法」規定即予通知業者繳交模組回收費用。目前針對 108 年起設置的案場分 10 期代收模組回收費用迄今，共收取約 17 億元，可支應案場最終除役之廢棄模組去化回收所需費用，目前並無資金不足之疑慮。
能源署強調，太陽光電案場設置依法均須由專業技師簽證把關。此外，因應本次風災，能源署也會同電業審查委員，針對全國水面型光電案場（共 31 案）完成電業查驗，並要求２個月內完成改善，同時也加強宣導業者應落實平時巡檢。
另為確保案場穩健運行，將更進一步研訂相關策進作為：
一、小型屋頂案場：能源署將修正「再生能源發電設備設置管理辦法」，增訂光電模組設置結構須可抗風壓 5,400Pa（約 17 級陣風），並要求案場完工併網後，每 2 年應至少實施 1 次檢驗及維護工作。
二、大型地面案場：能源署另將修正「電業登記規則」，要求 20MW 以上光電案場申請核 (換) 發發電業執照時，應檢附「輸電線路災害防救業務計畫」；既設案場則每 2 年須更新提報災防計畫送經濟部核定。災防計畫須包含電源線災防規劃、案場防災措施、廢棄物暫置規劃及光電模組回收計畫等。
