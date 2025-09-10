中國市場內捲 美食-KY營收轉負成長 拚加快拓展美國版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-10 19:12

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 今 (10) 日公布 8 月合併營收，連 4 月較去年同期衰退，使今年前 8 月合併營收轉為負成長，反映中國市場競爭壓力重，美食表示，將加快在美國拓展的腳步，近期營運版圖已延伸至路易斯安那州，力拚切入墨西哥灣沿岸擁有超過 6000 萬人口市場。

美食-KY加快在美國拓展的腳步。(圖：美食提供)

美食 8 月合併營收 14.86 億元，月增 6.69%，年減 8.8%，累計前 8 月合併營收 123.29 億元，年減 0.93%。

美食不諱言，中國市場受到通縮和內捲的影響，改善有限，累計前 8 月人民幣營收年減 12%，而中國市場占總營收比重約 37%。

美食表示，快速發展的美國市場前 8 月達雙位數成長，今年已陸續進軍紐約、紐澤西、伊利諾州、堪薩斯州四個全新市場，大有斬獲，來客數也持續增加，8 月營運版圖更延伸至路易斯安那州。

由於觀察到近年美國南方各州人口成長速度快過東岸和西岸，美食德州門市數目持續增加的同時，也看好未來有機會拓展至全美人口第三大的佛羅里達州。