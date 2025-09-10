裕慶8月營收3.56億元年增20.78% 將發CB籌資10億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-10 19:06

‌



裕慶 - KY(6957-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，裕慶 2025 年 8 月營收爲 3.56 億元，月減 15.69%，年增 20.78%，2025 年 1-8 月營收 23.75 億元，年減 4.87%。裕慶送件擬發行 10 億元無擔保可轉換公司債 (CB)，昨 (9) 日獲金管會申報生效，這是裕慶上市以來首度市場籌資，募集資金用於償還，充實營運資金所需。

裕慶董事長廖昭宜。(鉅亨網記者張欽發攝)

裕慶 - KY 擬發行無擔保可轉換公司債 (CB)，發行總額上限為 10 億元，發行期間 3 年，主辦券商爲凱基證券。

‌



裕慶 – KY 的集團積極擴大商用展示架 ODM 業務動能，打造中長期營運成長引擎，透過強化資金結構、充分整合集團資源，以提高整體業務接單、擴大客戶群之利基，創造未來營運良好發展前景。且印尼新廠並將在第三季正式投產。

裕慶 - KY 仍看好旗下商用展示架 ODM 業務為營運成長主力與集團業務發展重點，近年積極完善「設計 + 製造 + 服務」一條龍業務模式，有效滿足多元國際品牌、大型通路客戶客製化商用展示架訂單需求，帶動整體客戶服務量體規模擴大，2025 年第二季商用展示架業務營收比重較去年同期的 73.68% 提高至 82.93%。

此外，觀察 2025 年下半年隨著美國最大平價服飾與家飾零售商 (R) 門市收銀區改造，第三季將迎來大幅放量改造計畫，以及全球最大飲料商 (C)、美國最大西部服飾零售商 (B) 的商用展示架新專案等，有望挹注商慶旗下商用展示架業務營運。

裕慶 - KY 表示，為增進集團於全球商用展示架業務競爭力，秉持結合電子科技技術精進設計開發實力，包括導入自動化結帳、智慧電子標籤展示架、智能閉門系統等，提高產品附加價值；. 發揮台灣、中國、印尼地區的多元廠區供貨彈性，並完善生產垂直整合效益；並積極拓展非美區域業務接單，包括中國大陸、歐洲及東南亞等，開啟集團全球化業務。