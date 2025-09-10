search icon



營收速報 - 德昌(5511)8月營收9.74億元年增率高達44.79％

鉅亨網新聞中心


德昌(5511-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣9.74億元，年增率44.79%，月增率-5.4%。

今年1-8月累計營收為66.33億元，累計年增率15.83%。

最新價為60.9元，近5日股價下跌-0.16%，相關建材營造股價指數上漲5.56%，短期股價無明顯表現。

  • 三大法人合計買賣超：+93 張
  • 外資買賣超：+123 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-30 張

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 9.74億 45% -5%
25/7 10.29億 31% -2%
25/6 10.55億 27% 16%
25/5 9.13億 28% 18%
25/4 7.74億 14% 2%
25/3 7.56億 32% 40%

德昌(5511-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為建築及土木工程。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

