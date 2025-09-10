營收速報 - 德昌(5511)8月營收9.74億元年增率高達44.79％
今年1-8月累計營收為66.33億元，累計年增率15.83%。
最新價為60.9元，近5日股價下跌-0.16%，相關建材營造股價指數上漲5.56%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+93 張
- 外資買賣超：+123 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-30 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|9.74億
|45%
|-5%
|25/7
|10.29億
|31%
|-2%
|25/6
|10.55億
|27%
|16%
|25/5
|9.13億
|28%
|18%
|25/4
|7.74億
|14%
|2%
|25/3
|7.56億
|32%
|40%
德昌(5511-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為建築及土木工程。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
