耕興協助聯發科Wi-Fi 8 全球最早通過FCC認可

鉅亨網記者魏志豪 台北

耕興 (6146-TW) 今 (9) 日表示，公司完成全球首件取得美國 FCC 證書的 Wi-Fi 8 核心晶片測試專案，協助聯發科 (2454-TW) CES 2026 發表之 Filogic 8000 系列晶片完成關鍵測試，成為全球最早支援 Wi-Fi 8 產品通過美國 FCC 認可的檢測機構。

cover image of news article
耕興董事長特助周煒哲。(鉅亨網資料照)

耕興指出，Wi-Fi 8 是未來實體 AI 普及的關鍵基礎設施，聯發科選擇公司執行此全球首案，仰賴公司長期累積的技術能力、案件經驗與檢測專業，持續站在新世代無線技術導入最前沿。Wi-Fi 8 對系統穩定度、多裝置同時運作與實際使用情境要求大幅提升，使測試流程複雜度顯著增加。


Wi-Fi 8 透過大幅降低成本，提供了工業級的穩定性。未來的實體 AI 終端裝置會採用 「戶外 5G + 室內 Wi-Fi 8」 的雙模混合策略，但在絕大多數的室內場景如工廠、家庭、辦公室中，Wi-Fi 8 將是應用於實體 AI 終端的主力產品。

耕興已率先掌握 Wi-Fi 8 測試能力，未來全球各大網通廠相關晶片模組或產品送測，公司最有機會承接大量測試訂單，未來將持續掌握新一代高階網通龐大檢測商機。


相關行情

台股首頁我要存股
耕興163.5+2.83%
聯發科1420-1.73%

