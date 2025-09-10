航空四雄8月營收維持歷史相對高檔 Q4續旺
鉅亨網記者王莞甯 台北
航空四雄今 (10) 日公告 8 月合併營收，包括華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 和台灣虎航 (6757-TW) 均創下同期次高，而星宇航空 (2646-TW) 更創下同期新高，顯示航空需求仍處歷史相對高檔。
華航 8 月合併營收 172.52 億元，月減 2.75%，年減 2.78%，累計前 8 月合併營收 1390.54 億元，年增 3.02%。
長榮航 8 月合併營收 183.25 億元，月減 0.91%，年減 8.04%，累計前 8 月合併營收 1470.69 億元，年減 0.02%。
星宇航空 8 月合併營收 37.75 億元，月減 5.91%，年增 14.08%，累計前 8 月合併營收 297.51 億元，年增 28.75%。
台灣虎航 8 月合併營收 14.65 億元，月增 5.31%，年減 4.33%，累計前 8 月合併營收 113.1 億元，年減 0.55%。
華航說明，8 月客運業務上，以澳洲航線載客率最好，其中雪梨更近 95%，9 月下旬是當地學生假期，預估大洋洲載客可維持高點，而歐洲地區在 9 月仍是旅遊旺季，整體訂位率佳，飛往法蘭克福、布拉格和羅馬航班皆超過 85%；緊接而來的 10 月，將迎接日韓的楓葉季，則以釜山訂位最踴躍。
貨運方面，華航 8 月貨運營收 55.27 億元，年增 4.15%，主要受益於 AI 伺服器擴張，包機需求踴躍，帶動貨源穩定成長，隨著 9 月步入傳統貨運旺季，AI 伺服器、半導體設備和產品出貨暢旺，加上個人電子新品發表，相關換機出貨潮預期更進一步推升艙位需求。
長榮航說明，8 月歐洲客運需求持續強勁，平均載客率達 90% 上，美洲航線也近 90%，東北亞和東南亞航線維持高載客率。
而因應即將到來的日本賞楓和九州地區旅遊需求，長榮航自 10 月 26 日至明年 3 月 28 日，每周二和周五桃園 - 福岡航班將增飛 1 班；而看好歐洲旅遊市場，桃園 - 米蘭航線將自 2026 年 1 月 16 日起增為每日 1 班。
星宇航空為迎接日本賞楓季節，福岡航線調整以 A330neo 廣體客機營運，且台中 - 沖繩航線將規劃逐步增班至每日 2 班，顯示沖繩淡季不淡，旅運需求看漲，除日本航線外，星宇航空看好年末泰國旅遊市場旺季，將以 A350-900 廣體客機營運台北 - 曼谷航線，每日 2 班。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇