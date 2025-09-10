〈SEMICON〉華航提前搶鳳凰城商務客 為唯一實體攤位參展的航空公司

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-10 16:27

‌



華航 (2610-TW) 今 (10) 日參加在台北南港展覽館盛大舉辦的 SEMICON Taiwan 國際半導體展，為本次唯一以實體攤位參展的航空公司，除介紹華航美西新增直飛航點鳳凰城外，也提供華航結盟西南航空無縫接軌的轉機服務諮詢，目標為半導體產業夥伴未來進行商務旅程時，提供更靈活、舒適的飛行選擇和體驗。

華航以實體攤位參展SEMICON。(圖：華航提供)

SEMICON Taiwan 是全球最具影響力的半導體展之一，每年匯聚上千家廠商和數萬名專業人士，華航是本次唯一以實體攤位參展的航空公司，重點在推廣 12 月 3 日即將開航的鳳凰城，提前接觸龐大的商務客源。

‌



華航台北 - 鳳凰城航線每周三、五、日飛航，由空中巴士 A350-900 機型執飛，提供豪華商務艙、豪華經濟艙和經濟艙三艙等服務。