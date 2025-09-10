〈SEMICON〉華航提前搶鳳凰城商務客 為唯一實體攤位參展的航空公司
鉅亨網記者王莞甯 台北
華航 (2610-TW) 今 (10) 日參加在台北南港展覽館盛大舉辦的 SEMICON Taiwan 國際半導體展，為本次唯一以實體攤位參展的航空公司，除介紹華航美西新增直飛航點鳳凰城外，也提供華航結盟西南航空無縫接軌的轉機服務諮詢，目標為半導體產業夥伴未來進行商務旅程時，提供更靈活、舒適的飛行選擇和體驗。
SEMICON Taiwan 是全球最具影響力的半導體展之一，每年匯聚上千家廠商和數萬名專業人士，華航是本次唯一以實體攤位參展的航空公司，重點在推廣 12 月 3 日即將開航的鳳凰城，提前接觸龐大的商務客源。
華航台北 - 鳳凰城航線每周三、五、日飛航，由空中巴士 A350-900 機型執飛，提供豪華商務艙、豪華經濟艙和經濟艙三艙等服務。
華航積極布局北美市場，目前航點包括美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖，以及加拿大溫哥華，每周超過 40 班次往返北美地區，透過與西南航空合作打造越洋航線轉接網絡，旅客可於華航官網一站式預訂華航美西航班銜接西南航空內陸航段的聯程機票，享受跨航報到及行李直掛服務，無縫轉接至全美超過百座城市。
