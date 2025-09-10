鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-10 20:28

13 家上市金控 8 月自結獲利出爐，雖然新台幣兌美元匯率單月貶值 2.3%，壽險型金控獲利持穩，但股利入帳高峰已過，相較上月成長、衰退家數各占一半，13 家金控 8 月稅後純益合計約 578 億元，前 8 月累計稅後純益 3638.29 億元，不過，新光子公司 7/24 之後的經營績效才有計入台新金，若再加上新光金上半年累虧 295.47 億元後，整體金控前 8 月獲利為 3342.82 億元。其中，玉山金、永豐金、第一金及華南金續創歷史同期新高，而富邦金仍是獲利三冠王。

13家金控獲利一表看！前8月賺進3343億元 4家續創歷史同期新高。(圖：shutterstock)

根據各公司公告自結，8 月共有 2 家金控獲利衝破百億大關，分別為富邦金 111 億元、國泰金 102.7 億元，富邦金續居單月、累計獲利與 EPS 三冠王，中信金以 79 億元位居第三，凱基金、元大金皆為 38 億元，分列第四、五名。

累計獲利方面，富邦金賺進 734.8 億元勇奪第一，國泰金以 650.5 億元居次，中信金逼近 500 億元大關為第三，兆豐金 254.65 億元居第四，玉山金以 233 億元險勝元大金 232 億元。

從前 8 月獲利成長力道來看，只有 4 家金控較去年同期成長，分別為玉山金、永豐金、第一金與華南金，皆以銀行業務為主體，其中玉山金穩居成長王寶座，年增 26%，表現突出。

前 8 月 EPS 部分，富邦金突破 5 元、達 5.11 元最高，國泰金 4.18 元居次，中信金 2.49 元，另有 7 家金控 EPS 已突破 1 元關卡。

富邦金表示，富邦人壽 8 月稅後純益 58.1 億元，主要投資收益來源是利息收入、國內外股票及基金資本利得、國內基金配息收入及股票股利收入。台幣逐步回吐第二季升值幅度，美元兌台幣 8 月升值 2.3%，有助於富邦人壽外匯價格變動準備金餘額持續提升。

國泰金表示，國泰人壽 8 月稅後純益 53.3 億元，主要受惠股市創高，積極掌握波段操作，伺機實現資本利得，加上經常性收益持續挹注，整體獲利表現強健。雖然今年以來金融市場波動上升，但投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。

玉山金已從 7 月開始認列保德信投信的獲利，今年 8 月稅後純益 30.94 億元、年增 2.2%，前 8 月稅後純益 233.05 億元、年增 26.2%，董事長黃男州說，2024 年稅後純益 261.27 億元，今年成長率只要達到 15%，全年稅後純益就會超過 300 億元，寫下歷史新高，「我們會努力，看起來應該是有機會。」