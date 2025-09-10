search icon



營收速報 - 統新(6426)8月營收4,115萬元年增率高達101.51％

鉅亨網新聞中心


統新(6426-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣4,115萬元，年增率101.51%，月增率-19.73%。

今年1-8月累計營收為3.05億元，累計年增率47.46%。

最新價為74.6元，近5日股價下跌-1.57%，相關通信網路上漲1.29%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-322 張
  • 外資買賣超：-322 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 4,115萬 102% -20%
25/7 5,127萬 77% 47%
25/6 3,484萬 43% -12%
25/5 3,952萬 20% -0%
25/4 3,957萬 92% 2%
25/3 3,862萬 30% 12%

統新(6426-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為薄膜濾光片及光學鍍膜。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

