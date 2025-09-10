營收速報 - 統新(6426)8月營收4,115萬元年增率高達101.51％
今年1-8月累計營收為3.05億元，累計年增率47.46%。
最新價為74.6元，近5日股價下跌-1.57%，相關通信網路上漲1.29%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-322 張
- 外資買賣超：-322 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|4,115萬
|102%
|-20%
|25/7
|5,127萬
|77%
|47%
|25/6
|3,484萬
|43%
|-12%
|25/5
|3,952萬
|20%
|-0%
|25/4
|3,957萬
|92%
|2%
|25/3
|3,862萬
|30%
|12%
統新(6426-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為薄膜濾光片及光學鍍膜。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
