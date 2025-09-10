search icon



營收速報 - 辣椒(4946)8月營收3,216萬元年增率高達1769.59％

鉅亨網新聞中心


辣椒(4946-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣3,216萬元，年增率1769.59%，月增率35.48%。

今年1-8月累計營收為2.61億元，累計年增率1028.64%。

最新價為123元，近5日股價下跌-3.46%，相關文化創意產業指數上漲1.27%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+48 張
  • 外資買賣超：+49 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 3,216萬 1770% 35%
25/7 2,374萬 1244% -6%
25/6 2,526萬 1050% -6%
25/5 2,680萬 510% -23%
25/4 3,491萬 870% -24%
25/3 4,569萬 1471% 5%

辣椒(4946-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為資訊軟體服務業。資料處理服務業、一般廣告服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報8月營收辣椒

