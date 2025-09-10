營收速報 - 辣椒(4946)8月營收3,216萬元年增率高達1769.59％
今年1-8月累計營收為2.61億元，累計年增率1028.64%。
最新價為123元，近5日股價下跌-3.46%，相關文化創意產業指數上漲1.27%，短期股價無明顯表現。
- 三大法人合計買賣超：+48 張
- 外資買賣超：+49 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|3,216萬
|1770%
|35%
|25/7
|2,374萬
|1244%
|-6%
|25/6
|2,526萬
|1050%
|-6%
|25/5
|2,680萬
|510%
|-23%
|25/4
|3,491萬
|870%
|-24%
|25/3
|4,569萬
|1471%
|5%
辣椒(4946-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為資訊軟體服務業。資料處理服務業、一般廣告服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
