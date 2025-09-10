search icon



營收速報 - 凱基金(2883)8月營收86.12億元年增率高達481.31％

鉅亨網新聞中心


凱基金(2883-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣86.12億元，年增率481.31%，月增率-168.16%。

今年1-8月累計營收為231.35億元，累計年增率-45.41%。

最新價為15.25元，近5日股價下跌-2.25%，相關金融保險上漲0.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-48908 張
  • 外資買賣超：-41998 張
  • 投信買賣超：-3669 張
  • 自營商買賣超：-3241 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 86.12億 481% -168%
25/7 -126.36億 -175% -188%
25/6 142.90億 228% -190%
25/5 -159.38億 -10022% -1172%
25/4 14.87億 -80% -86%
25/3 108.55億 410% 13%

凱基金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

