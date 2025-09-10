營收速報 - 凱基金(2883)8月營收86.12億元年增率高達481.31％
鉅亨網新聞中心
凱基金(2883-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣86.12億元，年增率481.31%，月增率-168.16%。
今年1-8月累計營收為231.35億元，累計年增率-45.41%。
最新價為15.25元，近5日股價下跌-2.25%，相關金融保險上漲0.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-48908 張
- 外資買賣超：-41998 張
- 投信買賣超：-3669 張
- 自營商買賣超：-3241 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|86.12億
|481%
|-168%
|25/7
|-126.36億
|-175%
|-188%
|25/6
|142.90億
|228%
|-190%
|25/5
|-159.38億
|-10022%
|-1172%
|25/4
|14.87億
|-80%
|-86%
|25/3
|108.55億
|410%
|13%
凱基金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
