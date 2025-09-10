search icon



鉅亨速報

營收速報 - 富邦金(2881)8月營收573.87億元年增率高達1442.6％

鉅亨網新聞中心


富邦金(2881-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣573.87億元，年增率1442.6%，月增率81.53%。

今年1-8月累計營收為2,018.06億元，累計年增率-8.74%。

最新價為87.6元，近5日股價下跌-0.46%，相關金融保險上漲0.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3801 張
  • 外資買賣超：+1815 張
  • 投信買賣超：+2125 張
  • 自營商買賣超：-139 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 573.87億 1443% 82%
25/7 316.13億 -27% 2%
25/6 309.69億 -5% -304%
25/5 -151.81億 -161% 26%
25/4 -120.96億 -145% -139%
25/3 311.07億 25% -18%

富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

