營收速報 - 富邦金(2881)8月營收573.87億元年增率高達1442.6％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為2,018.06億元，累計年增率-8.74%。
最新價為87.6元，近5日股價下跌-0.46%，相關金融保險上漲0.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3801 張
- 外資買賣超：+1815 張
- 投信買賣超：+2125 張
- 自營商買賣超：-139 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|573.87億
|1443%
|82%
|25/7
|316.13億
|-27%
|2%
|25/6
|309.69億
|-5%
|-304%
|25/5
|-151.81億
|-161%
|26%
|25/4
|-120.96億
|-145%
|-139%
|25/3
|311.07億
|25%
|-18%
富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
