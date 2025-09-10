search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 華擎(3515)8月營收36.97億元年增率高達65.72％

鉅亨網新聞中心


華擎(3515-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣36.97億元，年增率65.72%，月增率29.37%。

今年1-8月累計營收為290.03億元，累計年增率101.36%。

最新價為317.5元，近5日股價上漲10.73%，相關電腦週邊上漲4.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-278 張
  • 外資買賣超：-309 張
  • 投信買賣超：-94 張
  • 自營商買賣超：+125 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 36.97億 66% 29%
25/7 28.57億 43% 14%
25/6 25.07億 46% -43%
25/5 43.89億 140% -14%
25/4 51.28億 207% 61%
25/3 31.80億 98% 24%

華擎(3515-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收華擎

相關行情

台股首頁我要存股
華擎317.5+9.86%
美元/台幣30.310-0.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

偏強
華擎

67.86%

勝率

#均線指標上攻

偏強
華擎

67.86%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
華擎

67.86%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
華擎

67.86%

勝率

#營收創高股

偏強
華擎

67.86%

勝率

延伸閱讀



Empty