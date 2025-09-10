營收速報 - 華擎(3515)8月營收36.97億元年增率高達65.72％
今年1-8月累計營收為290.03億元，累計年增率101.36%。
最新價為317.5元，近5日股價上漲10.73%，相關電腦週邊上漲4.26%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-278 張
- 外資買賣超：-309 張
- 投信買賣超：-94 張
- 自營商買賣超：+125 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|36.97億
|66%
|29%
|25/7
|28.57億
|43%
|14%
|25/6
|25.07億
|46%
|-43%
|25/5
|43.89億
|140%
|-14%
|25/4
|51.28億
|207%
|61%
|25/3
|31.80億
|98%
|24%
華擎(3515-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
