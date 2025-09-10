台積電8月營收3357.72億元 創單月次高
鉅亨網記者魏志豪 台北
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公佈 8 月營收新台幣 3,357 億 7,200 萬元，月增 3.9%，年增 33.8%，累計前 8 月營收新台幣 2 兆 4,319 億 8,300 萬元，年增 37.1%。受惠 AI 晶片需求續強，加上手機晶片訂單升溫，台積電 8 月營收創單月歷史次高以及同期新高。
台積電今日股價再創新高，盤中衝上 1230 元，終場收在 1225 元，市值達 31.76 兆元。
展望後市，台積電預期，受惠 AI、HPC 需求持續強勁，第三季美元營收將維持成長，預估達 318-330 億元，中位數季增 7.7%，續創單季新高，且因客戶行為並未改變，也上調全年美元營收，年增幅從先前的 24-26% 上調至 30%。
今年 SEMICON TAIWON 盛大開幕，台積電相關技術與策略動向成為焦點，營運暨先進封裝技術暨服務副總經理何軍昨日出席 3DIC 聯盟成立大會，指出 AI 晶片迭代一年一代，3DIC 良率已成為產品能否順利量產上市的關鍵，因此設備在地化成為關鍵，也期望與聯盟共同制定標準化流程。
