台積電8月營收3357.72億元 創單月次高

‌



展望後市，台積電預期，受惠 AI、HPC 需求持續強勁，第三季美元營收將維持成長，預估達 318-330 億元，中位數季增 7.7%，續創單季新高，且因客戶行為並未改變，也上調全年美元營收，年增幅從先前的 24-26% 上調至 30%。