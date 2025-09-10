營收速報 - 三商(2905)8月營收7.54億元年增率高達139.67％
今年1-8月累計營收為1,115.22億元，累計年增率-15.04%。
最新價為12.7元，近5日股價上漲1.16%，相關貿易百貨上漲1.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-314 張
- 外資買賣超：-344 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+30 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|7.54億
|140%
|-95%
|25/7
|138.01億
|-35%
|-470%
|25/6
|-37.30億
|-126%
|-112%
|25/5
|308.76億
|191%
|61%
|25/4
|192.14億
|-13%
|-9%
|25/3
|211.44億
|1%
|66%
三商(2905-TW) 所屬產業為貿易百貨業，主要業務為一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
