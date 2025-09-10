search icon



營收速報 - 三商(2905)8月營收7.54億元年增率高達139.67％

鉅亨網新聞中心


三商(2905-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣7.54億元，年增率139.67%，月增率-94.54%。

今年1-8月累計營收為1,115.22億元，累計年增率-15.04%。

最新價為12.7元，近5日股價上漲1.16%，相關貿易百貨上漲1.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-314 張
  • 外資買賣超：-344 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+30 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 7.54億 140% -95%
25/7 138.01億 -35% -470%
25/6 -37.30億 -126% -112%
25/5 308.76億 191% 61%
25/4 192.14億 -13% -9%
25/3 211.44億 1% 66%

三商(2905-TW) 所屬產業為貿易百貨業，主要業務為一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報8月營收三商

