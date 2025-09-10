search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：中興電(1513-TW)EPS預估下修至8.44元，預估目標價為208元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中興電(1513-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.49元下修至8.44元，其中最高估值9.25元，最低估值8.07元，預估目標價為208元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值9.25(9.25)11.6111.6
最低值8.07(8.07)9.7311.6
平均值8.48(8.52)10.4311.6
中位數8.44(8.49)10.2711.6

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值29,452,00034,342,00036,883,090
最低值28,104,00031,889,00036,883,090
平均值28,824,23033,414,78036,883,090
中位數28,868,00033,465,85036,883,090

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.333.255.214.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,609,45622,144,87218,546,88518,024,761

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1513/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

