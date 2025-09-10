鉅亨速報 - Factset 最新調查：中興電(1513-TW)EPS預估下修至8.44元，預估目標價為208元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中興電(1513-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.49元下修至8.44元，其中最高估值9.25元，最低估值8.07元，預估目標價為208元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|9.25(9.25)
|11.61
|11.6
|最低值
|8.07(8.07)
|9.73
|11.6
|平均值
|8.48(8.52)
|10.43
|11.6
|中位數
|8.44(8.49)
|10.27
|11.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29,452,000
|34,342,000
|36,883,090
|最低值
|28,104,000
|31,889,000
|36,883,090
|平均值
|28,824,230
|33,414,780
|36,883,090
|中位數
|28,868,000
|33,465,850
|36,883,090
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.33
|3.25
|5.21
|4.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,609,456
|22,144,872
|18,546,885
|18,024,761
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1513/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
