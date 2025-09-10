營收速報 - 百達-KY(2236)8月營收9.32億元年增率高達510.18％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為62.58億元，累計年增率468.02%。
最新價為109元，近5日股價上漲6.9%，相關汽車工業上漲2.34%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+504 張
- 外資買賣超：+167 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+337 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|9.32億
|510%
|24%
|25/7
|7.52億
|492%
|42%
|25/6
|5.28億
|285%
|-37%
|25/5
|8.38億
|443%
|-8%
|25/4
|9.08億
|605%
|57%
|25/3
|5.77億
|320%
|-29%
百達-KY(2236-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為生產銷售汽車、機車沖壓零組件及沖壓生產線設備等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
