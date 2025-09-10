search icon



營收速報 - 百達-KY(2236)8月營收9.32億元年增率高達510.18％

鉅亨網新聞中心


百達-KY(2236-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣9.32億元，年增率510.18%，月增率24%。

今年1-8月累計營收為62.58億元，累計年增率468.02%。

最新價為109元，近5日股價上漲6.9%，相關汽車工業上漲2.34%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+504 張
  • 外資買賣超：+167 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+337 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 9.32億 510% 24%
25/7 7.52億 492% 42%
25/6 5.28億 285% -37%
25/5 8.38億 443% -8%
25/4 9.08億 605% 57%
25/3 5.77億 320% -29%

百達-KY(2236-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為生產銷售汽車、機車沖壓零組件及沖壓生產線設備等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報8月營收百達-KY

