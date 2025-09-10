鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至0.04元，預估目標價為90元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.08元下修至0.04元，其中最高估值2.55元，最低估值-0.5元，預估目標價為90元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|2.55(2.55)
|5.21
|8.27
|最低值
|-0.5(-0.5)
|0.69
|1.86
|平均值
|0.2(0.27)
|2.96
|4.97
|中位數
|0.04(0.08)
|3.1
|4.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18,385,280
|21,411,220
|22,615,000
|最低值
|15,812,770
|16,583,000
|17,226,000
|平均值
|16,333,030
|18,199,660
|19,693,750
|中位數
|16,236,650
|17,748,850
|19,270,260
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|1.81
|-0.19
|4.25
|12.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,457,713
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
