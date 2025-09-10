中鋼8月營收247億元重返月增 美關稅明朗下游客戶開始出貨
鉅亨網記者彭昱文 台北
中鋼 (2002-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收 247.39 億元，雖年減 16.3%，但月增 1.43%，終止連 3 個月衰退的局面，累計今年前 8 月營收 2173.97 億元，年減 12%。中鋼表示，美國對台的相關關稅較為明確，下游客戶開始出貨。
中鋼表示，近期因美國關稅確定後，加以美國供應商因庫存消耗，已經請台灣業者出貨，另外，美國降息可能性高，屆時資金充裕有利用鋼需求。
中國方面，主要鋼廠 7 月調漲鋼價，加上政策性宣導反內捲，對鋼鐵等產業，要求強力減產。另外，西藏雅魯藏布江大型水利工程將使用 600 萬噸鋼鐵等利多因素，預計未來鋼市有底部翻揚的機會。
中鋼說明，8 月集團出貨 79.2 萬噸，較目標 76.2 萬噸多 3 萬噸，並較 7 月 73.1 萬噸，增加 6.1 萬噸，除了美國關稅較為明確外，主要是 7 月底因氣候因素出貨不及的數量，遞延至 8 月。
其中，中鋼 8 月出貨 58.5 萬噸，較目標 58.3 萬噸多 0.2 萬噸、中龍出貨 20.7 萬，較目標量多 2.8 萬噸；集團內外銷來看，內銷出貨合計 43 萬噸，較目標多 2.5 萬噸、外銷出貨合計 36.2 萬噸，較目標 35.7 萬噸多出 0.5 萬噸。
