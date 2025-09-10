中鋼8月營收247億元重返月增 美關稅明朗下游客戶開始出貨

中鋼 (2002-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收 247.39 億元，雖年減 16.3%，但月增 1.43%，終止連 3 個月衰退的局面，累計今年前 8 月營收 2173.97 億元，年減 12%。中鋼表示，美國對台的相關關稅較為明確，下游客戶開始出貨。