美國市場仍疲 巨大8月營收50.25億元年減26.71%

自行車整車廠巨大 ( 9921-TW ) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2025 年 8 月營收 50.25 億元，月減 1.62%，年減 26.71%，若排除 台幣 匯率升值影響，同比下降 24%。巨大 2025 年 1-8 月累計合併營收 427.45 億元，年減 17.25%。

巨大指出，8 月代工業務出貨較 7 月成長；而自有品牌方面，中國市場受去年同期高基期影響，8 月營收仍呈現年減。歐洲市場各地表現呈現消長，其中英國市場表現亮眼，有明顯成長，顯示當地需求正逐步回升。美國市場因關稅政策及總體經濟影響，消費動能略顯保守。