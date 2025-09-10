美國市場仍疲 巨大8月營收50.25億元年減26.71%
鉅亨網記者張欽發 台北
自行車整車廠巨大 (9921-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2025 年 8 月營收 50.25 億元，月減 1.62%，年減 26.71%，若排除台幣匯率升值影響，同比下降 24%。巨大 2025 年 1-8 月累計合併營收 427.45 億元，年減 17.25%。
巨大指出，8 月代工業務出貨較 7 月成長；而自有品牌方面，中國市場受去年同期高基期影響，8 月營收仍呈現年減。歐洲市場各地表現呈現消長，其中英國市場表現亮眼，有明顯成長，顯示當地需求正逐步回升。美國市場因關稅政策及總體經濟影響，消費動能略顯保守。
巨大指出，2025 年全球市場充滿變數，且各地皆受川普政策影響，但隨著新車款陸續上市，仍期待市場買氣逐步回溫。
自行車廠巨大 2025 年上半年營收 326.1 億元，受台幣升值影響、年減 12.4%；毛利率 19.1%；稅前淨利 8.5 億元、年減 66.7%；稅後純益 5.6 億元、年減 66.7%，每股純益 1.42 元。
